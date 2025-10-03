 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 074,60
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Argan intègre le référentiel GRESB avec une belle note
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:25

Argan annonce avoir intégré avec succès le référentiel GRESB (notation de référence du secteur immobilier) avec une 'très bonne première note' de 83 sur 100 pour sa campagne 2025, sur la base des réalisations 2024.

La foncière d'immobilier logistique explique que cette première évaluation récompense notamment ses efforts réalisés en moins de deux ans en matière de réduction des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone associée.

Elle récompense aussi son déploiement de 'Aut0nom', premier entrepôt qui produit de l'énergie verte sur site destinée à l'autoconsommation des locataires, ainsi qu'un renforcement continu des engagements en faveur d'une bonne gouvernance ESG.

En complément du rating GRESB, Argan indique s'être vu attribué le label 'Entreprises engagées pour la nature', décerné par l'État français, et avoir intégré la Communauté du 'Coq Vert' lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME.

Valeurs associées

ARGAN
64,4000 EUR Euronext Paris +0,31%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank