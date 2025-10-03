Argan intègre le référentiel GRESB avec une belle note
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:25
La foncière d'immobilier logistique explique que cette première évaluation récompense notamment ses efforts réalisés en moins de deux ans en matière de réduction des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone associée.
Elle récompense aussi son déploiement de 'Aut0nom', premier entrepôt qui produit de l'énergie verte sur site destinée à l'autoconsommation des locataires, ainsi qu'un renforcement continu des engagements en faveur d'une bonne gouvernance ESG.
En complément du rating GRESB, Argan indique s'être vu attribué le label 'Entreprises engagées pour la nature', décerné par l'État français, et avoir intégré la Communauté du 'Coq Vert' lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME.
