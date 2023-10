Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: hausse de 12% des revenus locatifs à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 07:18









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan indique avoir enregistré des revenus locatifs de 137 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Cette croissance résulte essentiellement de l'effet année pleine des loyers générés par les développements en 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours des neuf premiers mois de 2023, ainsi que de la révision des loyers au 1er janvier 2023 (+4% en moyenne).



Argan confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2023, à savoir des revenus locatifs en hausse de 10% à 183 millions d'euros, un résultat net récurrent en augmentation de 4% à 124 millions et un dividende en hausse de 5% à 3,15 euros par action.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris +1.90%