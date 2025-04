Argan: hausse de 10% des revenus locatifs au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - La foncière Argan , spécialisée dans l'immobilier logistique, affiche des revenus locatifs de 52,9 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en augmentation de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Cette croissance soutenue du premier trimestre provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des huit livraisons de 2024, intervenues principalement au second semestre, ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025.



Sur cette base, Argan confirme l'objectif annuel d'une progression de 6% de ses revenus locatifs en 2025 à 210 millions d'euros, prenant en compte l'impact négatif des cessions devant avoir lieu au cours du deuxième semestre 2025.





