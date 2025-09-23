Argan, Fill Up Media, Gecina, Guerbet... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ABC Arbitrage

ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels (à suivre)

Argan

Conformément au plan annoncé en début d'année et confirmé à l'occasion des résultats semestriels, Argan a mis sur le marché un portefeuille constitué de quatre actifs grande distribution devant générer 130 millions d'euros de cash net. Entre temps, la remontée des taux longs français (OAT) dans un contexte de dégradation des finances publiques, les débats autour de la refacturation de la taxe foncière aux locataires, ainsi que la chute du gouvernement Bayrou ont changé la donne. Compte-tenu de cet environnement défavorable, Argan a décidé de retirer du marché le portefeuille Carat.

Boa Concept

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Boa Concept s'établit en hausse de 22% à 10,9 millions d'euros. En dépit de cette belle dynamique, le groupe affiche une perte d'exploitation à 2,1 millions d'euros contre - 2,5 millions d'euros il y a un an à la même période, traduisant l'intensité des efforts d'investissements en R&D et dans la structuration de l'organisation. Sur ce semestre, la perte nette ressort à 1,5 million d'euros, contre une perte de 1,7 million d'euros en 2024. La structure financière reste très solide avec un ratio de dette sur fonds propres de 53%.

Drone Volt

Drone Volt, expert européen du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée, a de nouveau été choisi par Hydro-Québec (le plus important producteur d'électricité verte en Amérique du Nord) pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération. Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV (kilovolts), qui constituent l'épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

Fill Up Media

Comme annoncé en juillet dernier, Fill Up Média enregistre au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires en forte progression (+68% par rapport au premier semestre 2024), atteignant 7,7 millions d'euros. L'entreprise enregistre un Ebitda retraité de l'ordre de 0,9 million d'euros, à comparer à -0,3 million d'euros au premier semestre 2024 et à -0,6 million d'euros à fin décembre 2024. Cette très bonne performance financière marque ainsi le retour à la rentabilité, en marge d'un second semestre attendu également en hausse.

Gecina

Gecina annonce la nomination de Caroline Level-Cottard en tant que directrice exécutive résidentiel à compter du 1er octobre 2025. Elle rejoindra à ce titre le comité exécutif de Gecina. Caroline Level-Cottard a rejoint Gecina en 2021 au sein de la direction des investissements, dont elle a pris la tête en 2023. En tant que directrice exécutive résidentiel, Caroline Level-Cottard aura pour mission de piloter la stratégie de création de valeur et de transformation du portefeuille résidentiel de Gecina, au cœur des enjeux de transition énergétique et d'évolution des modes de vie urbains.

genOway

genOway a dévoilé des résultats semestriels en repli. Sur la période, l'Ebitda s'est installé à 1,626 million d'euros, en baisse de près de 19%. Parallèlement, la marge d'Ebitda est passée de 18,7 à 16,9%, un niveau supérieur au seuil minimum de profitabilité de 15% fixé dans le cadre du plan stratégique. De son côté, le résultat d'exploitation a fondu en passant de 0,697 à 0,135 million d'euros. Cette baisse est à mettre en lien avec le repli de l'Ebitda et les transformations initiées sur l'année pour accélérer le développement de la société.

Guerbet

Guerbet a annoncé la nomination de Jérôme Estampes au poste de directeur général par intérim. Ce dernier est présent au sein du groupe depuis 2019 en qualité de directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Avec l'aide du comité exécutif, il pourra assurer une transition fluide et poursuivra la mise en œuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie commerciale du groupe. Le comité des nominations et des rémunérations a d'ores et déjà engagé le processus de recrutement du futur directeur général.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a dévoile en détail les modalités définitives de son plan de sauvegarde. Ce plan vise à assainir la structure financière de la société et à lui donner les moyens d'atteindre ses objectifs stratégiques, avec une rentabilité visée dès 2027 et une génération de trésorerie positive à partir de 2029. Au global, le plan prévoit de réduire l'endettement de 40,2 à 12,1 millions d'euros, soit une réduction de 70% de la dette existante, assortie d'un remboursement du solde étalé sur 10 ans.

Median Technologies

Median Technologies a fait le point sur son horizon de trésorerie après le succès de son opération de financement effectuée en juillet et en août dernier. Le développeur d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, estime pouvoir se financer au-delà du quatrième trimestre 2026. La société va également se consacrer au lancement commercial d'eyonis aux États-Unis.