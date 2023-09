Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: entrée prochaine dans le SBF120 information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan annonce intégrer l'indice SBF 120, qui regroupe les 120 premières sociétés françaises en termes de liquidité et de capitalisation, à compter du vendredi 15 septembre, après la clôture de la bourse de Paris.



Cette décision d'Euronext reflète à la fois la liquidité croissante de l'action Argan (environ 3,2 millions de titres échangés de septembre 2022 à août 2023 sur Euronext) ainsi qu'une capitalisation significative (plus de 1,7 milliard d'euros à fin août).



'Depuis l'introduction en bourse en 2007, l'évolution de la valorisation du titre Argan, couplée à un dividende attractif, a permis un retour à l'actionnaire de premier ordre avec un rendement annualisé théorique, dividende réinvesti, supérieur à +15%', souligne la société.





