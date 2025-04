Argan: dividende en actions choisi à hauteur de 22% information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Argan indique que l'option pour le paiement du dividende en actions ayant été choisie à hauteur de 22% par ses actionnaires, 323.137 actions nouvelles seront livrées et admises sur Euronext Paris, représentant une augmentation du capital de 1,3%.



'La période de souscription, du 28 mars au 11 avril inclus, est intervenue dans un contexte particulièrement défavorable lié aux turbulences créées sur les marchés financiers par la nouvelle politique douanière des États-Unis', rappelle-t-elle.



Ainsi au 17 avril 2025, date à laquelle sera mis en oeuvre le paiement du dividende au titre de 2024 en numéraire et actions, le capital de la foncière d'immobilier logistique sera composé de 25.737.689 actions.





