Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan : dévisse de -8% sous 72E, enfonce les 74,3E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Gros coup de grisou sur Argan qui dévisse de -8% sous 72E et pulvérise le support des 74,3E du 13 mars : le titre efface tous ses gains depuis le 17/11/2023 et va probablement venir chercher à reprendre appui sur le support bien identifiable situé vers 67,3E qui fut testé à de multiples reprises du 26 juin au 3 août2023.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -7.62%