Argan: dans le vert après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Argan gagne 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance négative à Paris, après l'annonce par la foncière d'immobilier logistique d'une hausse de 10% de ses revenus locatifs de 52,9 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025.



Cette croissance, qui provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des huit livraisons de 2024 et de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier dernier, lui permet de confirmer son objectif annuel d'une progression de 6% des revenus locatifs en 2025.



Selon Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' sur le dossier, cette publication conforme à ses attentes 'apporte davantage de visibilité sur l'exécution de la feuille de route et la trajectoire de croissance de la société'.



Le bureau d'études met aussi en avant une dynamique de développements sur 2025/26 renforcée à 220 millions d'euros, contre 170 millions auparavant, ainsi que la confiance affichée par Argan pour atteindre son objectif de désendettement.





Valeurs associées ARGAN 61,6000 EUR Euronext Paris +1,15%