Argan: cession du datacenter de Wissous information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - La foncière Argan annonce la cession de son datacenter de Wissous (Essonne) à Invesco Real Estate pour une surface de plus de 22.000 m2, sur un prix de 59 millions d'euros hors droits, en ligne avec la valeur d'expertise au 30 juin dernier.



Après la vente d'un entrepôt de 18.000 m2 près de Caen, cette deuxième transaction achève le programme d'arbitrages d'Argan pour 2024 sur une enveloppe totale de 77 millions d'euros, conforme à l'objectif annoncé pour l'année.



Ces deux cessions reflètent un rendement combiné conforme au taux PRIME français. Le cash généré par les arbitrages de 2024 s'inscrit plus globalement dans l'objectif d'Argan d'autofinancer son développement et de poursuivre son désendettement.





Valeurs associées ARGAN 71,00 EUR Euronext Paris -3,14%