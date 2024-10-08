Argan cède à Invesco Real Estate son datacenter à Wissous

Argan SA ARGAN.PA :
* CÈDE À INVESCO REAL ESTATE SON DATACENTER SITUÉ À WISSOUS ET FINALISE AVEC SUCCÈS SON PLAN D'ARBITRAGES POUR 2024
* ANNONCE LA CESSION DE SON DATACENTER À WISSOUS (91) À INVESCO REAL ESTATE POUR UNE SURFACE DE PLUS DE 22.000 M²
* LA CESSION S'EST ÉTABLIE SUR UN PRIX DE EUR 59 MLNS HORS DROITS, EN LIGNE AVEC LA VALEUR D'EXPERTISE AU 30 JUIN 2024
* CETTE DEUXIÈME TRANSACTION CONCLUT AINSI LE PROGRAMME D'ARBITRAGES D'ARGAN POUR 2024 SUR UNE ENVELOPPE TOTALE DE EUR 77 MLNS
* LE CASH GÉNÉRÉ PAR LES ARBITRAGES DE 2024 S'INSCRIT PLUS GLOBALEMENT DANS L'OBJECTIF DU GROUPE D'AUTOFINANCER SON DÉVELOPPEMENT ET DE POURSUIVRE SON DÉSENDETTEMENT
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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