 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Argan au beau fixe en 2025
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 18:02

Sur l'ensemble de 2025, la foncière enregistre des revenus locatifs de 212 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2024.

Cette progression provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers ( 3,45%) au 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m².

À 4,07 MdEUR hors droits (contre 3,91 MdEUR hors droits à fin 2024), la progression de valorisation enregistrée sur l'année ( 4%) reflète essentiellement une hausse de la juste valeur du patrimoine, tirée par la croissance des loyers marché du parc d'entrepôts, dans un contexte de quasi-stabilisation du taux de capitalisation hors droits à 5,25% à fin décembre 2025 (4,95% droits compris) contre 5,20% fin décembre 2024 (soit 4,90% droit compris).

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 31 décembre 2025, reste quasi-stable à 5,0 ans (contre 5,3 ans au 31 décembre 2024).

Les objectifs 2026 relatifs aux revenus locatifs ainsi qu'à l'ensemble du bilan et du résultat seront annoncés le jeudi 22 janvier à l'occasion de la publication des résultats annuels 2025.

Valeurs associées

ARGAN
64,8000 EUR Euronext Paris -0,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank