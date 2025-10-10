 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 926,00
-1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Argan: Ameriprise Financial descend sous les 5% du capital
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 17:15

La société Ameriprise Financial, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Argan et détenir 4,997% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Argan sur le marché.

Valeurs associées

ARGAN
64,3000 EUR Euronext Paris -0,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank