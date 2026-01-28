Argan accueille un nouveau locataire sur son AutOnom de Bain-de-Bretagne
Le site AutOnom de Bain-de-Bretagne s'étend sur 30 700 m² environ. Divisé en 5 cellules, il accueille désormais deux utilisateurs avec Ducournau Logistique qui vient rejoindre Dimolog déjà locataire de 3 cellules représentant un total de 19 300 m².
Les équipes de Ducournau Logistique exploitent une cellule de stockage de 5 400 m² complétée par un bloc bureaux de 300 m².
Ducournau Logistique est un groupe spécialiste du transport et de la logistique historiquement basé dans le sud de la France. Le groupe compte aujourd'hui 9 agences dans 8 régions et plus de 700 salariés.
"Bain-de-Bretagne est un emplacement idéal pour les activités de transports et de logistique de la région" indique le groupe.
Bain-de-Bretagne est situé à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes, en accès direct sur la route Nationale 137, axe majeur reliant la capitale bretonne à Nantes.
