Ares plafonne les retraits d'un fonds de crédit privé après une forte augmentation des demandes de rachat

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(Des détails sont ajoutés tout au long) par Arasu Kannagi Basil et Isla Binnie

Ares Management ARES.N est devenu mardi le dernier gestionnaire d'actifs alternatifs à plafonner les retraits des investisseurs dans un fonds de crédit privé après une augmentation des demandes de rachat.

Les investisseurs du fonds Ares Strategic Income Fund (ASIF), d'une valeur de 22,7 milliards de dollars, ont demandé le retrait de 11,6 % des actions en circulation au cours du premier trimestre, selon une déclaration réglementaire. Le fonds a déclaré qu'il prévoyait d'accepter des demandes portant sur 5 % des actions, soit 524,5 millions de dollars.

Cette décision reflète des décisions similaires prises récemment par des sociétés de capital privé concurrentes, notamment Apollo Global APO.N et le HPS Corporate Lending Fund de BlackRock, de plafonner les rachats à la limite de 5 %. Certains gestionnaires, dont Blackstone BX.N , ont choisi de racheter plus de 5 %.

Nombreux sont ceux qui, à Wall Street, ont établi un parallèle avec la vague de rachats qui a frappé les fonds de revenu immobilier américains non négociés il y a quelques années, lorsque la peur des valorisations a effrayé certains investisseurs.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, l'ASIF a indiqué que la plupart des demandes de retrait "ont été faites par un nombre limité de family offices et de petites institutions dans des zones géographiques sélectionnées", ce qui, selon elle, représente moins de 1 % des plus de 20 000 actionnaires du fonds.

La limite de retrait décidée "correspond à ce que nous pensons être les meilleurs intérêts du fonds et de toutes nos parties prenantes", indique la lettre.

Les actions d'Ares, qui gérait environ 623 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025, ont chuté de 3 % dans les premiers échanges.

Lancé en 2022, ASIF se concentre sur les investissements de crédit privé illiquides. Aucun prêt du portefeuille n'était en situation de non-recouvrement, ce qui signifie qu'aucun paiement d'intérêt n'était dû depuis 30 jours ou plus, a indiqué le fonds.

Le fonds a enregistré des entrées brutes d'environ 708 millions de dollars au premier trimestre.

L'HEURE DES COMPTES

Les sociétés de développement commercial non cotées (BDC), comme l'ASIF, offrent aux investisseurs des liquidités trimestrielles par le biais d'une offre publique d'achat, portant généralement sur 5 % des actions en circulation.

Les BDC collectent des fonds, principalement auprès d'investisseurs particuliers, et les utilisent pour accorder des prêts à des entreprises de taille moyenne, mais ces prêts sont généralement difficiles à céder rapidement.

Ces derniers mois, les investisseurs ont retiré des milliards de dollars de ces véhicules d'investissement, suite à une avalanche de gros titres négatifs sur le secteur du crédit privé, qui pèse environ 2 000 milliards de dollars.

Le fonds de crédit privé d'Apollo Global APO.N , Apollo Debt Solutions, d'une valeur de 25 milliards de dollars, a également plafonné les rachats à 5 % lundi, après que les investisseurs ont cherché à retirer environ 11,2 % de ses actions en circulation.

La semaine dernière, la société d'investissement Sixth Street a déclaré que le secteur des BDC était prêt pour une remise en question et qu'il pourrait avoir besoin de plusieurs années pour faire face à une "réinitialisation intense mais justifiée".

Les analystes estiment que les fonds de crédit privés sont confrontés à leur premier test décisif pour l'ensemble du secteur, et que la façon dont ils traverseront les prochains trimestres façonnera probablement leurs relations avec les investisseurs pour les années à venir.

"Bien que nous nous attendions à ce que les rachats restent élevés au cours des prochains trimestres, il existe désormais un précédent sain pour le calcul au prorata des rachats", a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore.

Les analystes ont déclaré que la décision des gestionnaires d'actifs de limiter les retraits à 5 % était la bonne, car elle permet d'éviter les ponctions de liquidités ou les ventes forcées d'actifs.

La banque d'investissement RA Stanger, qui suit de près les investissements sur le marché privé, a déclaré dans une mise à jour du marché que les sociétés de développement commercial, comme l'ASIF, ont recueilli 43 % de moins auprès des investisseurs en février qu'au cours du même mois de l'année dernière.