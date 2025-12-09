Ares Management progresse grâce à l'intégration du S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du gestionnaire d'investissements alternatifs Ares Management ARES.N augmentent de 11,3 % à 182,76 $ avant le marché

** La société devrait rejoindre le S&P 500 .SPX avant l'ouverture du marché le 11 décembre

** ARES remplacera le fabricant de pringles Kellanova K.N , qui devrait être racheté par le géant des bonbons et des snacks Mars avant 2026

** ARES rejoint les poids lourds de la gestion d'actifs alternatifs tels que Blackstone BX.N , KKR KKR.N et Apollo Global Management APO.N dans le SPX

** Douze des 18 sociétés de courtage considèrent le titre comme "acheter" ou plus, six comme "conserver"; leur prévision médiane est de 188,5 $

** A la dernière clôture, l'action avait perdu 7% de sa valeur cette année