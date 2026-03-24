Ares Management chute après avoir limité les rachats, faisant écho aux mesures prises par ses pairs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Ares Management ARES.N chutent de 3,1 % à 103,8 $ sur le marché préliminaire

** La société a déclaré mardi qu'elle limitait les rachats à 5% après que les investisseurs aient cherché à retirer environ 11,6% du total des actions en circulation

** La décision reflète des décisions similaires prises par des sociétés de capital privé rivales pour plafonner les rachats à la limite de 5 %

** En fin de journée lundi, Apollo Debt Solutions, le fonds de crédit privé d'Apollo Global APO.N , doté de 25 milliards de dollars, a également limité les rachats à 5 % après que les rachats aient atteint 11,2 % du total des actions en circulation

** Blackstone BX.N , BlackRock BLK.N , KKR KKR.N , Blue Owl Capital OWL.N et Apollo Global Management APO.N en baisse de 1,21% à 2,8%

** 12 des 17 analystes considèrent ARES comme un "fort achat" ou un "achat" et cinq comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 165 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ARES a baissé de 33,7 % depuis le début de l'année