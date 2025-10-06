Ares Management acquiert une participation dans les actifs d'EDPR pour un montant d'environ 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Ares Management ARES.N a déclaré lundi qu'un fonds géré par son unité Infrastructure Opportunities a acquis une participation de 49% dans une plateforme diversifiée d'énergie renouvelable aux États-Unis auprès d'EDP Renovaveis (EDPR), évaluant l'entreprise à environ 2,9 milliards de dollars.

Ares a déclaré que cette transaction renforcerait sa présence sur les principaux marchés nationaux de l'énergie et élargirait son exposition aux segments de l'énergie propre à croissance rapide.

Le gestionnaire d'investissement a accru ses investissements dans les énergies renouvelables et les actifs d'infrastructure dans un contexte de demande croissante d'électricité, alimentée par les centres de données et l'expansion rapide de l'intelligence artificielle.

L'opération porte la capacité totale détenue par les fonds Ares Infrastructure Opportunities à environ 5,7 gigawatts dans 11 États et cinq marchés de l'électricité aux États-Unis depuis septembre 2024.

EDPR possède des actifs d'énergies renouvelables en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique.