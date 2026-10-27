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Ares Capital conclut un accord de 2,6 milliards de dollars concernant le MFIC d'Apollo, alors que la consolidation se poursuit
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 20:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de dirigeants, de détails sur l'opération et de contexte sur le secteur à partir du paragraphe 4)

Ares Capital ARCC.O a annoncé mardi qu'elle allait racheter MidCap Financial Investment Corp

MFIC.O , filiale d'Apollo, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'un montant de 2,6 milliards de dollars, s'inscrivant ainsi dans la tendance croissante à la consolidation parmi les fonds de crédit privés cotés en bourse.

Cette acquisition renforce la présence d’Ares Capital dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne et élargit son portefeuille à plus de 800 entreprises issues d’un éventail plus large de secteurs et de promoteurs financiers.

Les actionnaires de MidCap recevront 10,88 dollars par action entièrement diluée, dont environ 1,21 dollar en numéraire et 9,67 dollars en actions Ares Capital.

Cette offre représente une prime de plus de 30 % par rapport au cours de clôture de l’action MidCap lundi. Le titre MidCap a bondi de plus de 24 %.

BlackRock TCP Capital TCPC.O , Investcorp Credit Management BDC ICMB.O et WhiteHorse Finance WHF.O ont tous déclaré cette année qu’ils évaluaient leurs options stratégiques, ce qui laisse entrevoir une accélération des opérations de consolidation parmi les fonds de crédit privés cotés en bourse.

Ces véhicules se négocient avec des décotes importantes par rapport à leur valeur liquidative, les investisseurs s’interrogeant sur la qualité des prêts accordés par ces fonds.

Grâce à cette acquisition, Ares Capital aura racheté les trois plus grandes sociétés de développement d’entreprises (BDC) qui étaient en activité au moment de son introduction en bourse en 2004, a déclaré Kort Schnabel, directeur général d’Ares Capital, ajoutant que la société était bien placée pour saisir de nouvelles opportunités à mesure qu’elles se présenteraient.

“Nous avons toujours su tirer parti des périodes de volatilité et de perturbation des marchés pour créer des opportunités différenciées pour nos actionnaires tout en renforçant notre envergure”, a ajouté Schnabel.

Ares Capital est la plus grande BDC cotée en bourse — ces véhicules permettent aux investisseurs d’accéder à un portefeuille diversifié d’actifs de crédit privés — en termes de capitalisation boursière.

“ARCC affiche un historique de succès dans l’acquisition de portefeuilles de BDC en difficulté à un prix inférieur à la valeur liquidative (Allied Capital, American Capital) et l’opération MFIC nous semble s’inscrire dans cette lignée”, a déclaré Kenneth Lee, analyste chez RBC.

Pour Apollo, cette opération marque une nouvelle étape dans la rationalisation de son portefeuille de véhicules d’investissement cotés en bourse.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027 et permettre d’augmenter le bénéfice par action de base d’Ares Capital.

Wells Fargo a conseillé Ares Capital et fournit un financement de 750 millions de dollars pour cette opération. Moelis a conseillé le comité spécial de MidCap.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
114,270 USD NYSE -0,10%
ARES CAPITAL
18,5100 USD NASDAQ -0,54%
ARES MGT RG-A
122,210 USD NYSE +0,25%
BLACKRCK TCP CAP
4,1300 USD NASDAQ +5,63%
INVCRP CRED MGT
0,7484 USD NASDAQ +2,45%
MD CP FNNCL INVS
10,2600 USD NASDAQ +22,73%
WHITEHORSE FIN
7,9800 USD NASDAQ +2,18%
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