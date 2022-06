Ardian se sépare du responsable historique de ses fonds ‘growth’

(NEWSManagers.com) - Chez Ardian, nul n’est irremplaçable. La puissante société de gestion de la place Vendôme le prouve une nouvelle fois, en se séparant de Laurent Foata, son associé responsable de l’activité growth. Une information révélée par le site spécialisé CFNews et confirmée par L’Agefi. Ce professionnel du capital-investissement évoluait depuis plus de vingt-deux ans au sein de l’ex-Axa Private Equity, où il dirigeait l’équipe growth depuis 2010. Des divergences de vues stratégiques auraient émergé entre l’intéressé et la direction du groupe, qui reste discrète sur les raisons de cette séparation. «Ce départ ne modifie pas la solidité de l’équipe, qui est gérée par une équipe de quatre ‘managing directors’, menés par Alexis Saada, membre de l’équipe depuis 2007. L’équipe est composée de 15 professionnels de l’investissement», explique Ardian.

Ardian Growth cible des sociétés rentables à forte croissance en Europe continentale. Un positionnement différent de celui du capital-risque, axé sur les jeunes entreprises non rentables, mais assumé par Ardian depuis la crise financière de 2008. Tout d’abord par l’intermédiaire de FCPI, puis, à partir de 2014, par des véhicules dédiés aux investisseurs institutionnels. Le premier d’entre eux récolta 70 millions d’euros, puis fut remplacé par un fonds de 230 millions d’euros en 2018. Un triplement de taille alimenté par un certain engouement des investisseurs, séduits par des opérations réussies sur Bricoprivé et Ivalua (valorisé plus d’un milliard de dollars en 2019 après l’investissement de Tiger Global Management) en France, ou bien encore Lastminute.com en Italie et T2O en Espagne.

Depuis, Ardian cherche à lever un nouveau véhicule growth (au montant confidentiel) et précise que le départ de Laurent Foata ne change rien à cette ambition. L’associé figurait parmi les hommes clés du fonds. Mais le comité d’investissement d’Ardian Growth continue notamment à compter la présidente du groupe, Dominique Senequier, ainsi que le directeur général France, Philippe Poletti, François Jerphagnon (responsable d’Ardian Expansion), Mathias Burghardt (responsable d’Ardian Infrastructure), Jérémie Delecourt (COO) et Thibault Basquin (responsable adjoint d’Ardian Buyout).

La firme de la place Vendôme avait déjà coupé les ponts avec deux associés historiques, à savoir Dominique Gaillard – lequel vient de s’associer à Laurent Benard pour lancer sa structure dédiée à des opérations de «GP Stake» – et Vincent Gombault, fin 2020 et début 2021.