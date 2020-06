Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ardian proche d'un accord avec Telecom Italia pour une part d'INWIT-sources Reuters • 10/06/2020 à 15:07









LONDRES/MILAN, 10 juin (Reuters) - Un consortium emmené par la société d'investissement française Ardian est sur le point de prendre une participation dans INWIT INWT.MI , la filiale de tours télécoms que Telecom Italia (TIM) TLIT.MI partage avec Vodafone VOD.L , a appris mercredi Reuters de trois sources. Telecom Italia a annoncé le mois dernier avoir reçu une offre de ce consortium. TIM et Vodafone ont conclu en juillet dernier un accord pour fusionner leurs 22.000 tours télécoms en Italie et déployer ensemble la technologie mobile de cinquième génération (5G) dans la péninsule. L'opérateur télécoms historique italien, qui détient 33,2% du capital d'INWIT, devrait transférer cette participation dans une holding et céder un peu moins de 50% du nouvel ensemble à un consortium dirigé par Ardian, ont précisé les sources. Dans le cadre de cette opération, qui pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, Canson Capital Partners investira aux côtés d'Ardian, ont ajouté les sources. L'une d'elles a précisé que l'opération pourrait être finalisée fin juin ou début juillet. TIM, Ardian et Canson se sont abstenus de tout commentaire. (Pamela Barbaglia à Londres, Elvira Pollina et Elisa Anzolin à Milan; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées INWIT MIL +0.54% TELECOM ITALIA MIL 0.00% VODAFONE GROUP LSE -1.54%