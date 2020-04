Ardian lève le plus gros fonds secondaire de l' histoire

(NEWSManagers.com) -

Appelé à intervenir en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, le fonds aurait récolté 18 milliards de dollars de plus pour animer le marché secondaire du private equity.

Ardian grave une nouvelle ligne dans l' histoire du private equity secondaire. Déjà détenteur du précédent record du plus gros fonds secondaire en 2016, avec un programme de 14 milliards de dollars, la société de gestion présidée par Dominique Senequier a atteint l' objectif de 18 milliards qu' elle s' était fixé pour son nouveau millésime. L' information, révélée par Bloomberg, n' est pour l' heure pas confirmée par Ardian, qui précise qu' aucun commentaire ne sera fait tant que la clôture du fonds ne sera pas encore concrétisée.

Le closing final serait toutefois prévu dans les prochains jours. Une dernière ligne droite qui pourrait permettre d' engranger des engagements (commitments) supplémentaires pour les véhicules de ce nouveau programme (composé d' Ardian Secondary Fund 8, 12 milliards de dollars, et d' une structure de co-investissement de 6 milliards). En cours de levée depuis 2018, cette nouvelle génération de fonds a rencontré un franc succès en obtenant les soutiens d' investisseurs aux quatre coins du monde. Les collectivités et fonds de pension américains ont massivement répondu présent, à l' instar du Florida State Board of Administration (200 millions de dollars), du Michigan Department of Treasury (150 millions), du Pennsylvania State Employees' Retirement System (150 millions) ou de la caisse de retraite des pompiers de l' Oklahoma (75 millions). Mais aussi l' assureur asiatique Fubon Life Insurance (80 millions), la Caisse de dépôt et placement du Québec et de nombreuses fondations et family offices.

Des investisseurs attirés par la taille critique des véhicules secondaires d' Ardian, dont les objectifs de rendement s' avèrent être dans le haut de la fourchette. ASF 8 aurait initialement communiqué à ses investisseurs la volonté de générer un multiple net de 1,6 fois et un TRI net de 16%.

Baisses de prix à prévoir

En amassant au moins 18 milliards de dollars pour son nouveau programme, la société de gestion de la place Vendôme est parvenue à lever le plus imposant fonds dédié au private equity secondaire. L' américain Lexington Capital, qui figure comme l' un de ses principaux concurrents sur ce marché concentré, avait pour sa part empoché 14 milliards en janvier. Ardian se fraie aussi une place parmi les dix plus gros véhicules levés dans l' univers du private equity, même si le record reste détenu par le géant Blackstone Capital Partners VIII (26 milliards), qui devance notamment Apollo Investment Fund IX (24,6 milliards).

L' équipe qui pilote ASF 8 est dirigée par Vincent Gombault et intervient en investissant dans des fonds en levée ou en procédant à des acquisitions de portefeuilles de participations directes dans des sociétés non cotées et d' intérêts dans des fonds de private equity matures ou non. En 2019, elle était passée sur le devant de la scène en rachetant un portefeuille de 5 milliards de dollars d' actifs appartenant à la banque japonaise Norinchukin - laquelle cherchait alors à réduire ses positions dans le private equity. Un scénario qui pourrait être amené à se multiplier avec la crise sanitaire et économique engendrée par le coronarivus.

Se pose toutefois la pertinence de ces gigantesques fonds secondaires. Comme l' a récemment révélé Setter Capital, dans le cadre d' une étude basée sur une quarantaine d' investisseurs, 65% des sondés anticipent une baisse de 20% des investissements en secondaire. Des chutes de prix drastiques sont également attendues.