Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ardian attentif à la situation de Suez Reuters • 13/11/2020 à 08:10









13 novembre (Reuters) - * ARDIAN DIT ÊTRE ATTENTIF AUX DIFFÉRENTS SCÉNARIOS QUI POURRAIENT RÉSULTER DE LA SITUATION ACTUELLE DE SUEZ, ET ÉVALUER SON ÉVENTUELLE PARTICIPATION À CERTAINS D'ENTRE EUX * ARDIAN DIT ÉGALEMENT N'AVOIR ARRÊTÉ AUCUNE POSITION, NI MODE OPÉRATOIRE, ET N'A DONC FORMULÉ AUCUN PRIX Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris 0.00% SUEZ Euronext Paris 0.00% VEOLIA Euronext Paris 0.00%