 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 276,14
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ardent Health chute après une perte trimestrielle surprise
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N chutent de 32,4 % à 9,50 $ en pré-commercialisation

** La société affiche une perte nette de 17 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes estimaient le bénéfice par action à 41 cents - données LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,58 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de dollars estimés par les analystes

** La croissance des honoraires professionnels s'est accélérée à 11 % au troisième trimestre. En outre, les refus des payeurs ont été plus prononcés au troisième trimestre", a déclaré le directeur général Marty Bonick

** Ces dynamiques ont conduit à un déficit par rapport à nos projections d'Ebitda ajusté pour le troisième trimestre et nous prévoyons que les bénéfices du quatrième trimestre seront inférieurs à nos objectifs initiaux", a ajouté Marty Bonick

** Au 30 septembre, la société disposait d'une trésorerie totale de 609 millions de dollars et d'une dette totale de 1,1 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 17,7 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank