Ardent Health chute après une perte trimestrielle surprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Ardent Health ARDT.N chutent de 32,4 % à 9,50 $ en pré-commercialisation

** La société affiche une perte nette de 17 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes estimaient le bénéfice par action à 41 cents - données LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,58 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de dollars estimés par les analystes

** La croissance des honoraires professionnels s'est accélérée à 11 % au troisième trimestre. En outre, les refus des payeurs ont été plus prononcés au troisième trimestre", a déclaré le directeur général Marty Bonick

** Ces dynamiques ont conduit à un déficit par rapport à nos projections d'Ebitda ajusté pour le troisième trimestre et nous prévoyons que les bénéfices du quatrième trimestre seront inférieurs à nos objectifs initiaux", a ajouté Marty Bonick

** Au 30 septembre, la société disposait d'une trésorerie totale de 609 millions de dollars et d'une dette totale de 1,1 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 17,7 % depuis le début de l'année