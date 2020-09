ARCURE : Résultats du 1er semestre 2020

Pantin, le 24 septembre 2020

Croissance de 16% de l'activité au 1 er semestre 2020, à 3,7 M€, dans un contexte perturbé par la crise sanitaire ;

Plan de maîtrise des coûts pour en limiter l'impact ;

Marge brute en progression de 18% à 1,8 M€, soit 48% du chiffre d'affaires ;

Impact temporaire des investissements de croissance réalisés depuis 2019 sur le résultat d'exploitation ;

Renforcement des liquidités avec 6,0 M€ de trésorerie au 30 juin 2020 ;

Prudence réitérée sur 2020 avec des signaux encourageants pour la croissance à moyen terme.



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2020. Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 24 septembre 2020. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2020 et leurs annexes, sera disponible le 24 septembre 2020 dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la société www.arcure-bourse.com.



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

En milliers d'euros 1er sem.

2020 1er sem.

2019[1] Variation en € % Chiffre d'affaires 3 739 3 234 505 16% Marge brute [2] 1 806 1 529 277 18% Taux de marge brute 48% 47% 1 ppt Autres produits [3] 2 086 1 090 995 91% Résultat d'exploitation (1 908) (953) (955) 100% Résultat financier (33) (242) 209 -86% Résultat exceptionnel (7) (0) (7) ns. Impôts sur les résultats (503) - (503) ns. Résultat net de l'ensemble consolidé (2 451) (1 195) (1 256) 105%



CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN CROISSANCE DE 16% DANS UN CONTEXTE PERTURBÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour le premier semestre de l'exercice 2020 s'établit à 3,7 M€, en progression de 16% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La dynamique de croissance enregistrée sur les premiers mois de l'année par Arcure, dans la lignée du 2nd semestre 2019 (+33%), a été largement perturbée par la crise sanitaire.

Alors que l'activité commerciale a marqué un arrêt assez net dans la plupart des pays européens et aux États-Unis à la mi-mars, Arcure a pu bénéficier d'un contexte plus favorable pour l'activité en Asie ou en Allemagne. La société a poursuivi son développement sur la zone Asie/Pacifique, avec le déploiement de la solution Blaxtair® sur le méga chantier autoroutier WestConnex à Sydney dans le cadre d'un partenariat de distribution avec UPG sur le territoire Australien. La zone Europe hors France est également en croissance, fruit des investissements commerciaux réalisés, notamment en Allemagne.

La société est restée engagée, pendant la période de confinement, auprès de ces clients grands comptes industriels qui ont confirmé leurs projets d'équipements de flotte, principal moteur de la croissance à moyen terme.



MARGE BRUTE EN HAUSSE DE 18% À 1,8 M€

Arcure a généré, sur le premier semestre 2020, une marge brute de 1,8 M€ en hausse de 18% et représentant 48% du chiffre d'affaires. Cette augmentation de 1 point du taux de marge brute, avec des sites de production fonctionnant à des cadences adaptées, témoigne de la très bonne maîtrise des coûts de production et des achats d'Arcure.



RÉSULTAT D'EXPLOITATION IMPACTÉ PAR LES INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE RÉALISÉS DEPUIS 2019

Les investissements de croissance, initiés en 2019 dans les domaines commerciaux et de R&D conformément au plan stratégique de l'entreprise, pèsent au 1er semestre sur les charges d'exploitation (hors coûts des ventes) et seront progressivement absorbés par la croissance future. La société a notamment renforcé sa force marketing et commerciale en France et son implantation à l'international, avec l'ouverture de sa filiale Blaxtair Inc. aux Etats-Unis en 2019 et de bureaux en Allemagne, en Espagne et plus récemment à Hong Kong.

Avec le renforcement des équipes, les charges de personnel s'établissent à 2,3 M€ au 1er semestre 2020, contre 1,6 M€ pour la même période en 2019. L'effectif moyen était de 55 collaborateurs sur la première moitié de 2020, dont 5 pour la nouvelle filiale aux Etats-Unis, contre 36 un an plus tôt.

Les autres charges d'exploitation progressent légèrement sur le semestre pour atteindre 1,5 M€ (vs. 1,3 M€ au S1 2019) reflétant une gestion prudente des charges externes depuis le début de la crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation s'établit à (1,9) M€ sur le 1er semestre, contre (1,0) M€ sur la même période l'an dernier. Cette évolution s'explique par les investissements de croissance réalisés mais également par une augmentation temporaire des dotations aux amortissements suite à l'activation des investissements relatifs à la version 3.2 du Blaxtair, qui permet, entre autres, un accès, en temps réel et sur abonnement, aux statistiques de détection d'une flotte de Blaxtairs,

Après une charge d'impôts de 0,5 M€, liée à la reprise d'impôts différés actifs comptabilisés en 2019, sur la période, la perte nette sur le 1er semestre 2020 est de (2,5) M€.



RENFORCEMENT DES LIQUIDITÉS ET GESTION ADAPTÉE DES RESSOURCES

En juin dernier, Arcure a obtenu de ses partenaires bancaires (Banque Populaire, BNP Paribas et Bpifrance) un prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 2 M€.

Ce prêt permet de renforcer la trésorerie de la société qui s'élève ainsi à 6,0 M€ au 30 juin 2020 (dont 1 M€ de PGE perçu à fin juin, le solde ayant été encaissé en août), un niveau permettant à Arcure de disposer de la flexibilité nécessaire dans un contexte économique encore incertain.

Ce renfort de trésorerie vient s'ajouter aux mesures d'économies qui avaient été décidées dès le mois de mars (chômage partiel, renégociations de contrats, report d'investissements). Celles-ci visent à réduire les coûts fixes de la société tout en préservant ses capacités opérationnelles, d'innovation (avec un étalement de certains développements de la roadmap produits) et de déploiement à l'international (via ses représentations en Allemagne, États-Unis, Hong-Kong et Royaume-Uni notamment) qui sont des atouts majeurs à moyen terme.



POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DANS UN CONTEXTE ENCORE INCERTAIN

Arcure bénéficie d'un intérêt croissant de la part des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers) qui sont soucieux d'offrir à leurs équipes des environnements de travail pleinement sécurisés. L'offre d'Arcure en matière de détection intelligente de piétons, le Blaxtair®, est aujourd'hui le standard incontournable sur ses marchés. En cette période de crise sanitaire, la sécurité des personnes au sens large prend une importance accrue. Blaxtair®, s'inscrivant dans cette thématique, devrait voir son attractivité renforcée.

Depuis son introduction en bourse début 2019, la société a investi significativement sur l'internationalisation de sa présence commerciale avec le développement d'une présence sur ses principaux marchés européens et l'implantation plus récente d'un bureau à Hong Kong et d'une filiale aux États-Unis. Sur le marché américain, l'entreprise a déjà séduit de grands donneurs d'ordres, et notamment deux acteurs industriels d'envergure ayant confirmé l'équipement progressif de leur flotte. Ces accords, pouvant représenter conjointement jusqu'à 1 000 unités, confirment un potentiel de croissance significatif du marché nord-américain à moyen terme.

De plus, Arcure a récemment annoncé une phase de déploiement complémentaire sur le chantier WestConnex à Sydney. Fort de cette belle référence, la société œuvre activement au déploiement de son offre sur le marché australien avec l'appui de son partenaire de distribution locale UPG.

Ces récents développements positifs à l'international sont encourageants et confirment le potentiel de forte croissance de la société sur les différentes zones géographiques où elle est implantée. Arcure reste néanmoins prudente quant à la matérialisation de ce potentiel de croissance sur le second semestre 2020.

Arcure poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance pour être pleinement en mesure de saisir les opportunités qui accompagneront le retour à une situation macro-économique plus propice. Dans un contexte d'incertitude prolongée quant à la rapidité et à la vigueur de la reprise économique, la société ne communique pas d'objectifs financiers à moyen terme.



Plus d'information sur www.arcure-bourse.com



A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 8 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34





[1] Données comparatives correspondant aux comptes statutaires publiés au 30 juin 2019 tenant compte des retraitements de consolidation

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires - Coût des produits et services vendus

[3] Intégrant le CIR pour 394 k€ au S1 2020 et 340 k€ au S1 2019