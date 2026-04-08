ARCURE : Résultats Arcure 2025: transformation opérationnelle pour un retour à la croissance dès 2026

Paris, le 8 avril 2026 – Arcure, leader de l'intelligence artificielle au service de la sécurité industrielle, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, arrêtés par le Conseil d'Administration.

Points clés de l'exercice 2025

Perspectives 2026 favorables : une avancée stratégique dans la transformation vers des ventes de première monte sur les véhicules OEM plutôt qu'en seconde monte, le déploiement accéléré de contrats majeurs auprès de ces derniers et un retour à la rentabilité attendu cette année.

: une avancée stratégique dans la transformation vers des ventes de première monte sur les véhicules OEM plutôt qu'en seconde monte, le déploiement accéléré de contrats majeurs auprès de ces derniers et un retour à la rentabilité attendu cette année. Chiffre d'affaires de 12,6 M€ : une activité impactée par une incertitude géopolitique ayant retardé la montée en puissance d'accords OEM.

: une activité impactée par une incertitude géopolitique ayant retardé la montée en puissance d'accords OEM. Résultat net de -2,4 M€ : un niveau de rentabilité affecté par le repli des ventes de matériel, mais des pertes limitées par la réduction des dépenses en dépit d'une stabilité du taux de marge brute.

: un niveau de rentabilité affecté par le repli des ventes de matériel, mais des pertes limitées par la réduction des dépenses en dépit d'une stabilité du taux de marge brute. Trésorerie stable à 3,1 M€ : grâce à une réduction significative et une optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).

: grâce à une réduction significative et une optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). Plan d'économies ambitieux : des mesures structurantes pour accélérer la transformation en réduisant les dépenses liées aux achats et aux ressources humaines, dont l'effet sera visible en 2026.

Analyse de l'activité et des résultats

Arcure a poursuivi sa transformation stratégique vers la vente directe aux OEM. Ce virage s'est accompagné d'une baisse des ventes en seconde monte. On a observé une baisse de 32 % du chiffre d'affaires, s'établissant à 12,6 M€. Ce recul s'explique par la conjonction d'un effet de base défavorable (livraison d'une commande majeure de Liebherr en 2024), le retard de la mise en place de nouveaux contrats et une contraction de 30 % à 40 % des prises de commandes, liés à une augmentation significative de l'incertitude économique résultant des facteurs géopolitiques.

En conséquence, le résultat d'exploitation ressort à -2,7 M€. Toutefois, la marge brute est restée solide à 56 % du chiffre d'affaires, démontrant la force de la marque Blaxtair malgré le ralentissement. Le résultat net s'établit ainsi à -2,4 M€.

En milliers d'euros 2025 (12 mois) 2024 (12 mois) proforma Chiffres d'affaires 12 627 18 705 Autres produits d'exploitation 2 740 3 748 Produits d'exploitation 15 367 22 452 Charges d'exploitation (18 056) (21 249) Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition (2 689) 1 203 Dont Excédent brut d'exploitation (366) 3 700 Résultat financier (645) (388) Impôts sur les résultats 974 932 Résultat net (part du groupe) (2 360) 1 747

Une structure financière renforcée

Malgré la baisse d'activité, Arcure a démontré une agilité financière remarquable dans sa capacité à mettre en œuvre sa transformation stratégique vers un modèle économique plus solide s'appuyant sur sa technologie. La gestion rigoureuse du bilan a permis de générer un flux de trésorerie net d'activité de 3,1 M€, contre 1,1 M€ en 2024. Cette performance repose sur une optimisation stratégique du BFR, marquée par :

Une réduction de 7,9 % de la valeur nette des stocks (de 2,9 à 2,7 M€).

Une réduction de la créance fiscale liée au CIR.

Cette solidité financière offre au Groupe la flexibilité nécessaire pour financer ses développements technologiques tout en réduisant son endettement net. La variation totale de trésorerie du Groupe est de -67K€ sur 2025.

Discipline opérationnelle et perspectives 2026

Un plan d'économies structurelles a été déployé dès le second semestre 2025, visant à abaisser durablement le niveau de charges fixes de la société. Ce plan devrait permettre d'atteindre l'équilibre financier dès cette année.

L'année 2026 s'annonce comme celle du rebond. L'accord avec Jungheinrich commence à monter en puissance et devrait générer des volumes OEM significatifs pour la cinquième génération de Blaxtair. La reprise des projets industriels retardés et la signature de partenariats stratégiques d'envergure, notamment avec BOMAG , leader mondial des compacteurs , pour l'intégration de la technologie Blaxtair dans leurs engins monocylindres de série dès le deuxième semestre 2026, soutiendront cette dynamique.

Déclarations des dirigeants

Franck Gayraud, Président-Directeur Général et co-fondateur d'Arcure, déclare :

« L'exercice 2025 a été une année de transition exigeante. Face à un cycle adverse, nous avons fait le choix de la discipline financière et de la protection de nos liquidités. La génération record de trésorerie opérationnelle prouve notre capacité d'adaptation. Aujourd'hui, avec un bilan sain et le soutien de partenaires de premier plan comme BOMAG, nous abordons 2026 avec la certitude que nos fondamentaux technologiques sont plus pertinents que jamais pour le marché. »

Patrick Mansuy, Directeur Général Délégué et co-fondateur d'Arcure, ajoute :

« Notre plan de transformation opérationnelle et stratégique porte déjà ses fruits. En abaissant significativement notre point mort, nous avons préparé Arcure à un retour rapide et pérenne à la rentabilité. Les perspectives de croissance pour 2026 sont concrètes, portées par la montée en puissance de nos contrats OEM et une reprise visible des grands projets d'infrastructure. Nous sommes prêts à capter ce rebond stratégique. »

Conférence investisseurs:

Webinaire en français pour les investisseurs particuliers aujourd'hui à 13h

Inscriptions sur le lien suivant:

https://events.teams.microsoft.com/event/e63c9f55-22eb-47b1-bc58-2fffca66e554@42318aef-ff15-4c7b-ac18-f52837f1cc77

Seuls les investisseurs inscrits pourront participer au webinaire

Prochaine publication:

Chiffre d'affaires du premier semestre 2026

Le 16 juillet 2026 avant bourse

À propos d'Arcure

Fondé en 2009, Arcure est un groupe international spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à la technologie de perception pour les véhicules hors route.

Grâce à son architecture d'IA et à sa base de données uniques et éprouvées sur le terrain, Arcure développe et commercialise des solutions qui renforcent l'autonomie et la sécurité des machines industrielles et des robots. Son produit phare, Blaxtair®, est un système de vision intelligent de pointe conçu pour détecter et classifier les obstacles et les piétons autour des véhicules, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les environnements exigeants.

Déjà déployé sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays, Blaxtair® bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises industrielles mondiales et est de plus en plus intégré directement par les constructeurs de machines.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS INVESTISSEURS & MEDIA: investisseurs@arcure.net