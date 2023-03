ARCURE : Résultats annuels 2022 historiques : forte croissance, résultat d'exploitation et résultat net positifs

Chiffre d'affaires en hausse de 25% à 13,0 M€, porté par la poursuite du développement en France, en Europe et le doublement de l'activité aux États-Unis ;

Maintien de la marge brute à un haut niveau ;

Résultats en nette amélioration : Excédent Brut d'Exploitation [1] positif et en croissance, résultat d'exploitation bénéficiaire et résultat net annuel positif pour la première fois depuis l'IPO ;

Perspectives 2023 : croissance à deux chiffres et poursuite de l'amélioration du résultat d'exploitation ;

Confirmation de l'objectif de 20 M€ d'ici à 2024.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2022. Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 28 mars 2023. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2022

En milliers d'euros 2022 2021 Variation en € % Chiffre d'affaires 13 035 10 435 2 0 25% 0 Marge brute [2] 6 641 5 358 1 283 24% Taux de marge brute 51% 51% 0 pt Autres produits [3] 3 891 3 085 806 26% Excédent brut d'exploitation 1 1 091 41 1 051 ns. Dot. aux amort. et provisions / Reprises (877) (2 235) 1 359 -61% Résultat d'exploitation 214 (2 194) 2 409 ns. Résultat financier (259) (43) (215) ns. Résultat exceptionnel 100 4 96 ns. Impôts sur les résultats Résultat net de l'ensemble consolidé 55 (2 233) (2 289)

Patrick Mansuy, Président du Directoire d'Arcure, commente : « L'année 2022 marque l'accélération du développement d'Arcure. La Société réalise des résultats historiques avec une croissance du chiffre d'affaires de 25% et une nette amélioration de la rentabilité confortant la pertinence de son positionnement et de sa stratégie. Nous avons les atouts pour poursuivre sur cette dynamique en 2023 et atteindre notre objectif de 20 M€ de chiffre d'affaires en 2024. »

Franck Gayraud, Directeur général d'Arcure, déclare : « Le Blaxtair Origin, notre nouvelle solution commercialisée au 2 nd semestre 2022, a très rapidement trouvé sa place et convaincu nos clients. Il devrait devenir le premier contributeur à notre chiffre d'affaires en 2023. Nous anticipons une croissance à deux chiffres cette année encore, avec notamment la poursuite de notre conquête commerciale des États-Unis. »

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 HISTORIQUE À 13,0 M€ ET POURSUITE DE L'INTERNATIONALISATION

Le chiffre d'affaires 2022 d'Arcure s'établit au niveau historique de 13,0 M€ en progression de 24,9% par rapport à 2021 (20,9% à taux de change constant).

Après un premier semestre (+3,4%) impacté par des décalages de livraison liés aux difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques, le second semestre a enregistré une forte croissance (+44,9%). Sur cette période, la Société a bénéficié d'un effet de rattrapage et a enregistré les premiers résultats de l'accélération de son plan de développement suite au succès de sa levée de fonds de 6 M€ en juin 2022. Ces nouveaux moyens ont permis à Arcure, conformément aux intentions annoncées, de rapidement lancer la commercialisation à grande échelle du Blaxtair Origin, sa solution la plus avancée de détection de piétons pour prévenir les accidents avec les engins et d'intensifier son déploiement aux États-Unis.

L'exercice 2022 confirme également la part toujours significative des ventes aux OEM et l'internationalisation d'Arcure, dont 72,6% du chiffre d'affaires (+32,3%) est désormais réalisé hors France. Les États-Unis (29,1% du chiffre d'affaires) sont ainsi devenus le premier pays contributeur au chiffre d'affaires, avant la France (27,4% du chiffre d'affaires) et l'Europe (hors France) (37,4% du chiffre d'affaires).

MARGE BRUTE EN HAUSSE À 6,6 M€

Alors que l'exercice 2022 s'est déroulé dans un contexte de fortes tensions inflationnistes sur les matières premières et les composants électroniques, Arcure réalise une marge brute de 6,6 M€ en hausse de 24% et représentant 51% du chiffre d'affaires. Le maintien à un haut niveau du taux de marge brute atteste des efforts de la Société pour optimiser ses coûts de production tout en ajustant au plus juste ses prix de vente.

RÉSULTATS EN NETTE AMÉLIORATION

Dans la continuité du premier semestre, l'Excédent brut d'exploitation enregistre une nette amélioration de 1,0 M€ pour atteindre 1,1 M€. Les charges de personnel sont contenues à 5,8 M€ en 2022 (contre 5,3 M€ en 2021) après une phase de renforcement des équipes de R&D et commerciales réalisée sur le précédent exercice.

La Société respecte ainsi l'objectif qu'elle s'était fixé l'année dernière d'atteindre à moyen terme la rentabilité sur son périmètre actuel.

Le résultat d'exploitation devient positif à 0,2 M€ au titre de l'exercice 2022, en nette amélioration par rapport au résultat de (2,2) M€ de l'an dernier. Cette amélioration a été accentuée par un effet transitoire sur les dotations aux amortissements qui sont passées à 0,8 M€ contre 2,2 M€ un an auparavant. En effet, l'amortissement de la version 3.2 du Blaxtair prévu sur deux ans est arrivé à son terme au 31 décembre 2021, tandis que celui du Blaxtair Origin n'a été enclenché qu'au moment de sa commercialisation au 2 nd semestre 2022. Pour rappel, le résultat d'exploitation avait également bénéficié au 1 er semestre de la reprise d'une provision comptabilisée fin 2021 (0,2 M€) à la suite de l'acquisition de matériels défectueux qui depuis ont été remboursés par le fournisseur.

Le résultat financier s'établit à (0,2) M€, contre (0,04) M€ en 2021, en lien avec les nouveaux financements souscrits sur l'exercice. Le résultat exceptionnel augmente à 0,1 M€, en raison de l'impact de subventions d'investissement perçues pour le Blaxtair Origin et reconnues en résultat concomitamment aux amortissements du produit.

Pour la première fois depuis l'introduction en Bourse, la Société génère un résultat net positif à 0,05 M€, contre une perte de (2,2) M€ réalisée en 2021

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE

Arcure a réalisé en juin 2022 une levée de fonds, afin d'accompagner la mise en œuvre de sa stratégie et en particulier le déploiement rapide de Blaxtair® Origin. Elle comprenait une augmentation de capital de 2,0 M€ auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels et une émission d'un emprunt obligataire convertible de 4,0 M€ auprès d'Inveready. [4]

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres étaient de 5,1 M€ (contre 3,5 M€ à fin décembre 2021) pour une trésorerie brute de 4,9 M€ et une dette financière nette [5] de trésorerie de 0,1 M€.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE ATTENDUE EN 2023

Arcure est idéalement positionné sur un marché à fort potentiel, où le besoin de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu'augmenter, en particulier chez les grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels). La Société propose des solutions d'automatisation éco-conçues qui permettent à ses clients de protéger la vie de leurs collaborateurs et de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels contribuant ainsi à limiter leurs impacts environnementaux. Dans des marchés où la concurrence s'affirme, Arcure se distingue par sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins ainsi que par son implantation internationale, qui lui permet d'accompagner ses clients grands comptes partout dans le monde.

Disposant d'une structure financière renforcée grâce au succès de sa levée de fonds de 6 M€ en juin 2022, la Société poursuivra sur l'exercice 2023 ses actions de développement sur l'ensemble de ses zones géographiques, et en particulier aux États-Unis.

L'activité bénéficiera en particulier de la montée en puissance du Blaxtair Origin, qui devrait devenir en 2023 le premier contributeur au chiffre d'affaires. À moyen terme, il permettra d'accroître le nombre de Blaxtair ® installés par machine et – grâce à sa plateforme connectée et ses services associés – de générer des revenus récurrents. La plateforme connectée du Blaxtair Origin a d'ailleurs commencé à être déployée pour une généralisation progressive.

À mars 2023, l'activité commerciale est dynamique, aussi bien en France qu'aux États-Unis. La Société anticipe la poursuite de l'activité à un niveau très soutenu, en continuité avec la forte progression enregistrée en 2022. Arcure vise ainsi, pour l'exercice 2023, une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité. La Société confirme également son objectif de réaliser de l'ordre de 20 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2024, soit un doublement par rapport au niveau de 2021 [6] à périmètre constant.

Idéalement positionné pour devenir un acteur clé œuvrant pour l'autonomie des véhicules industriels, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels. [7] .

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 15 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2022, un chiffre d'affaires de 13,0 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

[1] L'Excédent Brut d'Exploitation correspond au Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires – Coût des produits et services vendus

[3] Intégrant la production immobilisée pour 2 053K€ en 2021 et 2 005 K€ en 2022 et le CIR pour 772 K€ en 2021 et 763 K€ en 2022

[4] Les détails de ces opérations sont présentés dans les communiqués de presse du 15 et 16 juin 2022 consultables sur www.arcure-bourse.com .

[5] Hors obligations convertibles

[6] Chiffre d'affaires 2021 : 10,4 M€

