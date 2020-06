ARCURE : Obtention d'un prêt garantie par l'Etat (PGE) à hauteur de 2M EUR

Pantin, le 22 juin 2020



ARCURE (Euronext Growth Paris : ALCUR), spécialisée dans les caméras intelligentes pour l'industrie, a obtenu du pool de ses partenaires bancaires (BPI, Banque Populaire et BNP Paribas) un prêt de 2M€.

Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'État Français dans le cadre du dispositif PGE (Prêt Garanti par l'État) est remboursable dans 1 an, avec possibilité pour Arcure de choisir de rembourser sur une période pouvant aller jusqu'à 5 années, à des conditions qui seront fixées, le cas échéant, dans un an.

Ce prêt permet de renforcer la trésorerie de la société (pour rappel, elle s'élevait à 6,8M€ au 31 décembre 2019), afin de l'aider à passer la période de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découle.



Ce concours de trésorerie vient s'ajouter aux mesures d'économies qui avaient été décidées dès le mois de mars. Celles-ci visent à réduire les coûts fixes de la société tout en préservant ses capacités opérationnelles et ses implantations à l'internationales (Etats-Unis, Allemagne, Grande Bretagne, Hong-Kong) qui sont un atout majeur en cette période de crise généralisée mais décalée dans le temps en fonction des régions.

Ainsi, la reprise d'activité plus précoce en Asie, a permis d'amortir, dans une certaine mesure, l'arrêt brutal de l'activité en Europe et aux Etats Unis.

De même, pendant toute la période de confinement, nos sites de production en Normandie et à Soisson ont toujours continué à fabriquer et livrer des Blaxtair et des Oméga, même si les cadences ont été réduites durant cette phase.



Patrick Mansuy, président du directoire d'Arcure, déclare :

« Le support de nos banques pendant cette période difficile a été immédiat et massif, traduisant la confiance qu'elles portent en la solidité d'Arcure et en sa capacité à affronter la conjoncture adverse. Le prêt qu'elles nous ont octroyé, conjugué aux efforts de rationalisation que nous avons entrepris dès le mois de mars, lève toute inquiétude sur notre trésorerie et notre capacité à traverser la crise dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, même s'ils peuvent être ralentis ou décalés de quelques mois, les gros projets d'équipement qui sont en cours ont été confirmés par nos clients. En cette période de vigilance accrue pour la santé des personnes, la sécurité au travail, à laquelle le Blaxtair contribue fortement, est une problématique qui a encore gagné en importance dans l'industrie. Cela devrait nous permettre de reprendre rapidement notre trajectoire de croissance. »

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 7 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international).



CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34