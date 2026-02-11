ARCURE : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2026

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :
Place de cotation : Euronext Growth Paris
Code ISIN : FR0013398997
Site web : https://arcure.net
|Date
|
Nombre total d'actions
composant le capital
social
|
Nombre total de
droits de vote
théorique
|
Nombre total de
droits de vote
exerçables (1)
|31/01/2026
|5 933 903
|7 737 626
|7 713 872
(1) Après prise en compte des actions auto détenues
À propos d'Arcure
Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.
Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.
Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.
Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.
Plus d'informations sur www.blaxtair.com
CONTACTS
|
RELATIONS INVESTISSEURS
investisseurs@arcure.net
|
RELATIONS MEDIA
investisseurs@arcure.net
