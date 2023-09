ARCURE : Forte croissance de l'EBE et résultat net bénéficiaire au 1er semestre 2023, portés par le succès commercial de Blaxtair Origin

Pantin, le 14 septembre 2023

Forte croissance de l'EBE et résultat net bénéficiaire

au 1 er semestre 2023, portés par le succès commercial

de Blaxtair Origin

Forte croissance du chiffre d'affaires à 8,1 M€ (+56%), grâce au succès commercial du Blaxtair Origin et à la montée en puissance des partenariats ;

EBE record [1] de 1,6 M€ (19% du chiffre d'affaires), en forte augmentation (+1,4 M€), grâce à une nouvelle hausse importante de la marge brute à 56% (+6 pts) ;

de 1,6 M€ (19% du chiffre d'affaires), en forte augmentation (+1,4 M€), grâce à une nouvelle hausse importante de la marge brute à 56% (+6 pts) ; Résultat net bénéficiaire, porté par un solide niveau d'activité et un strict contrôle des coûts ;

Stabilité de la structure financière ;

Confirmation des objectifs 2023 : croissance à deux chiffres et amélioration de la rentabilité.

Arcure, groupe international spécialiste de l'Intelligence Artificielle , annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2023. Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 13 septembre 2023. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2023 et leurs annexes, sera disponible ce jour, après Bourse, dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la société www.arcure-bourse.com .

En milliers d'euros 1 er semestre 2023 1 er semestre 2022 Variation en k€ en % Chiffre d'affaires 8 106 5 203 2 903 +56% Marge brute [2] 4 518 2 586 +1 932 +75% Taux de marge brute 56% 50% - +6 pts Autres produits [3] 2 064 1 786 +278 +16% Excédent brut d'exploitation 1 1 555 177 +1 378 - Dot. aux amort. et provisions / Reprises (1 323) 111 (1 434) - Résultat d'exploitation 232 288 (56) (20)% Résultat financier (186) (40) (146) - Résultat exceptionnel 87 12 +75 - Impôts sur les résultats 0 0 - - Résultat net de l'ensemble consolidé 133 259 (126) (48)%

Patrick Mansuy, fondateur et Président du Directoire, déclare :

« Ces résultats du 1 er semestre sont dans la continuité de la tendance très positive des exercices précédents. Chiffre d'affaires, marge brute et EBE sont à leur plus haut niveau jamais atteint et le résultat net est une nouvelle fois bénéficiaire.

Ceci illustre parfaitement la pertinence de nos choix stratégiques et la valeur reconnue de notre Intelligence Artificielle au service de la performance industrielle de nos clients.

Nos frais fixes étant désormais largement couverts, la croissance a un impact direct sur notre rentabilité. Nous rentrons ainsi dans un nouveau cercle vertueux de création de valeur. »

NOUVELLE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE 2023 : +56%

Arcure a poursuivi la nette croissance de son activité au premier semestre de l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires de 8,1 M€, en progression de +56% par rapport au premier semestre 2022, dans la continuité d'un second semestre 2022 déjà en forte croissance (+45%).

Sur ce semestre, Arcure a bénéficié d'un effet de base favorable, puisque la Société n'avait pas été en mesure de livrer toutes les commandes au 1 er semestre 2022 (croissance limitée de +3%) en raison des pénuries de composants. Ces livraisons avaient été reportées au 2 nd semestre 2022 et avaient contribué à l'accélération de la croissance. En se basant sur la moyenne des deux semestres de 2022, la croissance normative du premier semestre 2023 ressort de l'ordre de 25%, conformément à l'objectif d'Arcure d'atteindre une croissance à deux chiffres sur l'exercice.

En accord avec son plan de développement, qui prévoit une intensification de sa présence à l'international et le déploiement massif de ses solutions les plus abouties en matière d'IA pour l'industrie, Arcure a progressé sur quasiment l'ensemble de ses segments de marché, aussi bien géographiquement que du point de vue de ses typologies de clients, grâce à un niveau de commandes élevé du Blaxtair ® Origin. Cette toute dernière version primée de son bestseller mondial est un important relai de croissance pour la Société ; en plus d'être la caméra IA la plus performante du marché en matière de détection des piétons, elle permet des revenus récurrents grâce aux options logicielles payantes et services complémentaires associés.

Ce semestre a confirmé le succès de la stratégie d'internationalisation d'Arcure, en particulier en Europe et aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires qui a presque doublé hors France sur la période (+81%) pour atteindre 6,5 M€.

MARGE BRUTE EN NETTE AMÉLIORATION GRÂCE AU SUCCÈS COMMERCIAL DU BLAXTAIR ORIGIN

Arcure a réalisé une marge brute historique de 4,5 M€, en nette croissance par rapport au premier semestre 2022 (+75 %), qui représente 56% du chiffre d'affaires (+6pts). Cette performance résulte de la forte croissance des ventes du Blaxtair Origin, produit à plus forte valeur ajoutée et du travail continu de la Société pour optimiser ses coûts de production.

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 RECORD ET RÉSULTAT NET À NOUVEAU BÉNÉFICIAIRE

L'Excédent brut d'exploitation atteint un niveau record à 1,6 M€, contre 0,2 M€ au premier semestre 2022, grâce à la croissance de l'activité, à la hausse de la marge brute et à la maitrise des charges d'exploitation pour accompagner le déploiement commercial d'Arcure. Les charges de personnel restent notamment contenues à 3,0 M€ au premier semestre 2023, contre 2,7 M€ sur la même période de l'exercice précédent. En parallèle, les autres charges d'exploitation restent également sous contrôle à 1,9 M€ contre 1,5 M€ un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation demeure stable à 0,2 M€ sur le 1 er semestre 2023, alors qu'il intègre désormais pleinement l'amortissement des frais de développement du Blaxtair Origin, qui est passé à 1,3 M€ contre 0,2 M€ un an auparavant. En effet, la version précédente du Blaxtair était totalement amortie dans les comptes du 1 er semestre 2022, tandis que l'amortissement des frais de développement du Blaxtair Origin s'est enclenché à compter du 2 nd semestre 2022, concomitamment aux premières ventes du nouveau produit.

Le résultat net s'établit à 0,1 M€ au 30 juin 2023, après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 M€, principalement constitué des intérêts financiers relatifs à la dette obligataire et d'un résultat exceptionnel de 0,1 M€.

STABILITÉ DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

La trésorerie disponible en début d'exercice et la solide capacité d'autofinancement (+1,6 M€) ont contribué à financer la forte croissance de la société ainsi que l'investissement continu dans la R&D. Ainsi, au 30 juin 2023, la trésorerie brute ressort à 2,9 M€ pour une dette financière nette de 5,4 M€ composée essentiellement d'obligations convertibles à maturité longue (2027). Les capitaux propres s'établissent à 5,2 M€ (contre 5,1 M€ à fin décembre 2022).

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT À COURT TERME ET AMBITION MOYEN TERME CONFIRMÉS

Ce premier semestre et la poursuite de la signature de partenariats importants (voir communiqué du 21 juin 2023) corroborent l'accélération de l'activité prévue par Arcure en 2023 et 2024. La Société confirme ainsi sa capacité à atteindre son objectif de croissance à deux chiffres en 2023 et à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 M€ [4] en 2024, soit un doublement par rapport à 2021, tout en continuant à améliorer sa rentabilité.

À moyen terme, Arcure constate une croissance rapide du marché de la détection des piétons et plus largement une demande accrue de ses clients et prospects pour des solutions embarquées d'intelligence artificielle pour des flottes industrielles plus sûres, digitales et autonomes. La Société est ainsi engagée dans de nombreuses discussions avec des acteurs d'envergure (OEM et industriels) pour de nouveaux partenariats commerciaux à l'international.

La Société entend également capitaliser sur son avance technologique en matière d'algorithmes d'IA embarquée à bord des véhicules industriels, dans un premier temps avec des fonctionnalités avancées autour du Blaxtair Origin. Son évolutivité permet à Arcure de proposer progressivement de nouvelles fonctionnalités aux clients sous forme de modules logiciels téléchargeables.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires 2023, le 18 janvier 2024

Plus d'informations sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 18 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 74

[1] L'Excédent Brut d'Exploitation correspond au Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de provisions

[2] Marge brute = Chiffre d'affaires – Coût des produits et services vendus

[3] Intégrant la production immobilisée pour 1 013 k€ au S1 2023 et 1 118 k€ au S1 2022 et le CIR pour 372 k€ au S1 2023 et 419 k€ au S1 2022.

[4] Ambition de doublement en 2024 du chiffre d'affaires 2021 qui était de 10,4 M€

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2ecZpdmY5eXx5ttkpeYaWlraZxim2SVZWqZmWVrlp6Za3KRlG6WmMqcZnFinGpv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81759-arcure_cp_rs2023_fr-final.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com