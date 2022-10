ARCURE : États-Unis : Arcure renforce sa présence pour accompagner l'accélération de sa conquête commerciale

Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, annonce le renforcement de ses équipes aux États-Unis afin d'accélérer sa conquête commerciale sur l'ensemble du territoire nord-américain.

Franck Gayraud, CEO d'Arcure et de Blaxtair Inc. déclare :

« Nous avons fait le choix audacieux de nous implanter aux États-Unis dès 2019. Et nous en récoltons aujourd'hui les fruits avec une croissance à deux chiffres au 1 er semestre 2022. Avec l'arrivée de nouveaux talents, nous sommes maintenant parfaitement prêts à partir à la conquête de l'ensemble du territoire nord-américain. Si le contexte, notamment lié au taux de change, est favorable, nous nous appuyons surtout sur une demande solide et durable pour nos produits qui apporte un bénéfice financier et extra-financier évident pour nos clients. Nous le constatons d'ailleurs partout dans le monde, y compris en Europe, où nous nous renforçons également. Cette présence internationale est un vrai levier de différentiation car nos clients et leurs besoins ne connaissent pas de frontières ».

UNE FORTE PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS ET PROSPECTS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Conformément au plan de développement présenté lors de la levée de fonds de juin 2022, Arcure a structuré et renforcé ses équipes commerciales aux États-Unis. Lancée en avril 2019, la filiale américaine Blaxtair Inc. concentrait ses activités sur le Midwest (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio et Wisconsin), région fortement industrialisée, avec trois commerciaux. Désormais forte de cinq commerciaux, la filiale se déploie dorénavant sur l'ensemble du territoire américain afin de répondre aux demandes de ses clients qui ont une présence et des besoins à l'échelle nationale.

L'équipe commerciale est par ailleurs complétée par deux techniciens spécialisés en charge de l'installation des produits ainsi que de l'assistance avant et après-vente. Arcure assure ainsi un service et un accompagnement complet, gage de la satisfaction et de la fidélisation des clients.

DES PARTENAIRES LOCAUX, RELAIS DE DÉVELOPPEMENT

Les équipes commerciales ont notamment la responsabilité d'animer et d'élargir le réseau de distributeurs des systèmes de détection d'Arcure. Déjà riche d'une vingtaine de partenaires, ce réseau permet à Arcure de se déployer rapidement sur le territoire nord-américain. À titre d'exemple, Arcure s'appuie sur le partenariat entre MH Equipment et Blaxtair Inc pour déployer ses produits sur l'ensemble de la flotte d'engins nord-américaine de l'un des leaders mondiaux de l'agro-chimie. Les mises en service de ce qui constitue le plus important déploiement pour Arcure sur le continent nord-américain à ce jour, ont débuté en septembre 2022, confirmant la pertinence des solutions d'Arcure et de sa stratégie d'internationalisation.

LES ÉTATS-UNIS : UN VIVIER DE CROISSANCE DURABLE

Le territoire américain représente un fort potentiel de développement à court et moyen terme pour Arcure. Pour rappel, au 1 er semestre 2022, la Société y a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 0,7 M€ en hausse de 11,9% et représentant 13,5% du chiffre d'affaires total. La Société est confiante sur la poursuite de cette dynamique solide, et anticipe à terme que le pays devienne le premier contributeur à son chiffre d'affaires.

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 14 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a enregistré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,4 M€ (dont 69% à l'international), en croissance de 33%. Afin d'accélérer son développement, la Société a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

