ARCURE : Embedded Vision Summit 2025 : Arcure annonce une nouvelle percée technologique mondiale en IA, pour la protection des personnes sur les sites industriels et de construction

Arcure développe désormais des fonctions d'IA de « Perception augmentée », un niveau d'intelligence jamais atteint pour la sécurité et la productivité des véhicules industriels, un enjeu croissant à l'échelle mondiale.

Les technologies Blaxtair sont désormais capables d'analyser une scène complexe et d'évaluer le risque réel d'accident pour les personnes évoluant à proximité des engins : au-delà de la détection et localisation de piétons, la « perception du risque » prend en considération le contexte de la situation.

Cette première mondiale se traduira par la mise sur le marché d'un ensemble de nouvelles fonctionnalités en IA et confirme le positionnement d'Arcure sur le logiciel.

Une nouvelle étape vers l'autonomie des engins, grâce à la maîtrise du framework IA et une base de données images unique sur le marché.

La présentation faite le 21 mai 2025 à l'occasion du Embedded Vision Summit, à Santa Clara, conforte le leadership d'Arcure auprès des acteurs du marché, constructeurs et équipementiers.

Arcure, leader de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie, a dévoilé le nouveau palier technologique franchi par ses solutions d'IA embarquée, la « Perception augmentée », pour la sécurité des personnes évoluant aux abords des véhicules industriels. Les premières fonctionnalités ont été présentées au Sommet de la vision et de l'lA embarquée à Santa Clara, Californie, premier événement mondial de l'écosystème. La « Perception augmentée » est une première mondiale pour la sécurité périmétrique et la productivité des engins, un marché en plein essor dans l'industrie et la construction.

Jusqu'ici à la pointe de la détection de piétons et d'objets par l'IA embarquée, Arcure développe désormais ces fonctions d'analyse contextuelle, plus intelligentes, capables d'interpréter des situations dans leur ensemble. Elles constituent un pas important vers la lecture globale de l'environnement par le véhicule, l'une des briques manquantes pour l'autonomie des engins dans l'industrie.

« Ces fonctions de ‘'Perception augmentée'' ont été développées grâce à notre expertise des algorithmes d'IA, nos bases de données et notre connaissance des cas d'usages industriels. Elles constituent une rupture : l'analyse globale de chaque situation permet de déterminer si un piéton est en danger ou non, selon sa trajectoire, son comportement, sa position par rapport à des barrières, par exemple. C'est une attente forte de nos clients. », explique Sabri BAYOUDH , PhD, Directeur de l'Innovation d'Arcure. « Cette première mondiale conforte notre leadership technologique et ouvre un champ de nouvelles fonctionnalités intelligentes, qui nous rapprochent de la perspective du véhicule industriel autonome, désormais évoquée par les constructeurs et équipementiers mondiaux. »

Pionnier de l'IA embarquée sur les engins depuis 2009, Arcure dispose de la plus large flotte installée en milieu industriel, soient 25 000 systèmes dans plus de 2 500 sites à travers le monde. Cette flotte connectée vaste et variée alimente la plus grande base de données images du marché pour les applications embarquées dans l'industrie, sur laquelle sont entraînés les algorithmes d'IA selon un « framework IA » qui a fait ses preuves sur le terrain.

Un positionnement confirmé sur le logiciel en IA pour le véhicule industriel

Ces nouvelles fonctionnalités d'IA élargiront l'offre logicielle de solutions Blaxtair, intégrables à grande échelle par les constructeurs et équipementiers mondiaux de véhicules et également disponibles sur le marché de la seconde monte, pour les utilisateurs finaux. Arcure confirme ainsi sa stratégie centrée sur l'innovation logicielle, son cœur d'expertise, annoncée en 2024 et basée sur la commercialisation régulière de fonctionnalités de pointe, selon une logique d'innovation continue.

« Grâce aux données recueillies depuis 15 ans et avec notre maîtrise du « framework IA », nous gagnons en performance et sommes capables de développer tout un potentiel de solutions logicielles nouvelles sur ce marché qui n'en est qu'à ses débuts », précise Jean Gabriel POINTEAU, Directeur général délégué d'Arcure. « Le potentiel est immense et nos équipes sont enthousiastes pour continuer à apporter de la valeur à nos clients. Après avoir été les pionniers du machine learning puis du deep learning pour les engins industriels, nous démontrons encore une fois que l'innovation est notre ADN. Cette avance technologique est un levier indiscutable de différentiation sur notre marché. Elle contribuera à convaincre de nouveaux partenaires OEM et nous inscrit dans l'approche ‘Software-defined vehicles', déjà à l'œuvre dans l'automobile. Ce n'est que le début de cette histoire pour le véhicule industriel.»

Avec ces fonctionnalités intelligentes de perception du risque, Blaxtair apportera un niveau de performance supplémentaire sur le terrain : renforcement de la pertinence des alarmes, amélioration du confort et de l'efficacité pour les conducteurs, protection supérieure pour les personnes, intégration plus fluide dans les opérations. Blaxtair renforce ainsi son positionnement historique : développer le meilleur de l'IA pour renforcer la sécurité et la productivité des véhicules et sites industriels.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

