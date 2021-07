ARCURE : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 à 5,0 M EUR en croissance de 35%

Pantin, le 13 juillet 2021

Doublement du chiffre d'affaires en Europe (hors France) traduisant la montée en puissance des ventes OEMs, en Allemagne notamment ;

Reprise des équipements de flotte par les grands comptes industriels ;

Poursuite du développement aux Etats-Unis ;

Objectif de croissance à deux chiffres réaffirmé pour 2021.



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de l'exercice 2021.



CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 5,0 M€

En milliers d'euros, non audité 1er Sem. 2021 1er Sem. 2020 Variation en € en % Chiffre d'affaires semestriel 5 030 3 739 + 1 291 +35%



Le chiffre d'affaires d'Arcure pour le premier semestre de l'exercice 2021 s'établit à 5,0 M€, en progression de 35% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

En France, Arcure enregistre une hausse de 29% de l'activité traduisant principalement la reprise des projets d'équipements de flotte par les clients grands comptes industriels. La vente de services associés progresse également sur le semestre avec les premiers contrats signés pour l'installation du système Blaxtair Connect et la croissance du parc installés (plus de 10 000 Blaxtairs dans le monde) impactant positivement les activités de maintenance.



A l'international, la zone Europe enregistre un doublement de l'activité, avec notamment une très forte progression en Allemagne. L'activité sur cette zone est tirée par les ventes OEMs (constructeurs d'engins qui proposent des équipements Blaxtair en montage usine). Arcure récolte aujourd'hui les premiers fruits des partenariats développés avec les principaux constructeurs d'engins. Aujourd'hui, trois constructeurs, dont Liebherr, proposent l'option Blaxtair en montage usine sur un nombre de pays encore limité. Ce canal de distribution représente un potentiel de croissance important à moyen terme, avec la généralisation progressive de l'intégration de Blaxtair à l'ensemble des réseaux des constructeurs partenaires.



Arcure poursuit également son développement aux Etats-Unis où le groupe enregistre une croissance de plus de 60% de son activité au 1er semestre. La Société entend poursuivre ses efforts commerciaux pour bénéficier pleinement de la reprise économique sur cette zone. L'activité sur la région Asie-Pacifique est en repli sur le semestre avec, néanmoins, une reprise en fin de période grâce à l'adoption du Blaxtair par un consortium mené par Bouygues sur un chantier majeur à Hong-Kong. Pour rappel, l'équipement en 2020 de grands chantiers d'infrastructure, en Australie notamment, avait soutenu les ventes sur cette zone.

Sur le 1er semestre, Arcure observe une montée en puissance des ventes d'Oméga, le capteur de vision industrielle 3D développé par la société, les demandes provenant de clients œuvrant dans des domaines très divers (agriculture, industrie, aéroportuaire, etc.).



PERSPECTIVES 2021

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue le besoin croissant de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel et renforce ainsi l'attractivité d'Arcure auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers).

Arcure dispose aujourd'hui de la présence commerciale adaptée sur ses principaux marchés européens et également en Asie (bureau à Hong Kong et distributeur de premier plan en Australie) et aux États-Unis avec le déploiement d'une filiale pour développer ce marché à fort potentiel. L'implantation géographique réussie d'Arcure lui permet de saisir les opportunités partout où se manifeste la reprise.

Pour la seconde moitié de l'année 2021, Arcure continue d'observer une demande soutenue de la part de ces clients et un carnet de commande en croissance par rapport à l'an dernier. La société reste néanmoins vigilante quant aux enjeux actuels d'approvisionnement de certains composants électroniques qui pourrait limiter la dynamique de croissante sur la fin d'année.

Arcure réaffirme son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021. La société poursuit par ailleurs ses actions d'amélioration de la profitabilité, avec l'objectif d'atteindre la rentabilité sur son périmètre actuel dès 2022.

Forte de sa maîtrise technologique, de sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins et de son implantation internationale, Arcure est idéalement positionnée pour devenir un acteur de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels grâce à la vision, l'intelligence artificielle et l'internet des objets.



Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2021, le 2 septembre 2021



Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).



