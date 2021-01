ARCURE : Chiffre d'affaires 2020 à 7,8 M EUR , en croissance de 3%

Pantin, le 18 janvier 2021

Bonne résistance de l'activité face aux aléas du contexte macro-économique et sanitaire

Croissance soutenue de l'activité à l'international, fruit des investissements commerciaux réalisés depuis 2019

Enrichissement de la gamme de produits Blaxtair ®

Croissance prévue en 2021 avec une priorité donnée à l'amélioration de la rentabilité sur le périmètre actuel



Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020.



POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ EN 2020

En milliers d'euros, non audité 2020 2019 Variation en € % 1er semestre 3 739 3 234 +505 +16% 2nd semestre 4 103 4 395 -292 -7% Chiffre d'affaires annuel 7 842 7 629 213 +3%



Bonne résilience de l'activité sur l'exercice et bonne dynamique de croissance au Q4

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2020 s'établit à 7,8 M€, en croissance de 2,8% (7,6 M€ en 2019), dans un contexte macroéconomique largement perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. Après un début de 1er semestre dans la lignée du 2nd semestre 2019 (+33% vs S2 2018), l'activité a été perturbée par la crise sanitaire. La deuxième moitié de l'année est également contrastée avec les impacts, sur le chiffre d'affaires du second semestre, dû au net ralentissement de l'activité commerciale pendant la période du premier confinement au printemps 2020 suivi d'une dynamique plus favorable au dernier trimestre (+15% vs. 2019).



Activités à l'international en croissance de plus de 20%

Les ventes à l'international (69% du CA) progressent de +21,8% avec une forte progression de l'activité sur la zone Asie-Pacifique, portée notamment par le déploiement de la solution Blaxtair® sur le méga chantier autoroutier WestConnex à Sydney et le partenariat de distribution avec UPG sur le territoire Australien.

Sur le marché américain, Arcure a récemment remporté ses premiers succès, avec deux acteurs industriels d'envergure ayant confirmé l'équipement progressif de leur flotte. Ces accords, pouvant représenter conjointement jusqu'à 1 000 unités, confirment un potentiel de croissance significatif du marché nord-américain à moyen terme.

La baisse de l'activité en France reflète un certain attentisme des clients grands comptes industriels sur leurs projets d'équipement de flotte, qu'ils ont néanmoins confirmés. La zone Europe hors France affiche une croissance de 3% dans un contexte économique et sanitaire nettement dégradé.



Enrichissement de l'offre produit

L'offre d'Arcure en matière de détection intelligente de piétons, le Blaxtair®, est aujourd'hui le standard incontournable sur ses marchés. En 2020, la société a poursuivi le développement de la gamme Blaxtair® avec le lancement d'une version ATEX, pour répondre aux besoins spécifiques des atmosphères explosives.

Avec le lancement de Blaxtair® Connect en novembre dernier, Arcure propose désormais une solution complète et unique au monde pour piloter la sécurité des piétons autour des engins industriels et ainsi éviter les collisions en identifiant les zones, engins ou horaires où le risque d'accidents est le plus fort.

Arcure poursuit également différents pilotes clients avec son produit Oméga, notamment dans les domaines du véhicule autonome agricole ou du suivi automatisé des travaux de construction qui présentent des perspectives prometteuses à moyen terme.



PERSPECTIVES 2021

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue le besoin croissant de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel et renforce ainsi l'attractivité d'Arcure auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers).

Arcure dispose aujourd'hui de la présence commerciale adaptée sur ses principaux marchés européens et également en Asie (bureau à Hong Kong et distributeurs de premier plan en Australie et au Japon) et aux États-Unis avec le déploiement d'une filiale pour développer ce marché à fort potentiel. L'implantation géographique réussie d'Arcure lui permet de saisir la reprise partout où elle se manifeste.

Dans un contexte macro-économique toujours incertain, la société prévoit néanmoins, pour l'exercice 2021, une croissance de son activité supérieure à celle enregistrée en 2020. Arcure souhaite par ailleurs donner la priorité à l'amélioration de la rentabilité du Groupe sur son périmètre d'activité actuel. Enfin, la société travaille à l'actualisation de son plan stratégique à moyen terme, qu'elle présentera à l'occasion de la publication de ses résultats annuels en mars prochain.



Prochaine publication : Résultats de l'exercice 2020 le 25 mars 2021



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 9 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).



