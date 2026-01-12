ARCURE : Bilan Semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 DECEMBRE 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

34 792 titres

16 794,49 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutés :

à l'achat 646 transactions 84 626 titres 308 209 € à la vente 582 transactions 72 377 titres 256 909 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 543 titres

68 093,97 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Equipe Arcure

investisseurs@arcure.net RELATIONS MEDIAS

Equipe Arcure

investisseurs@blaxtair.com

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 646 84626 308209,35 582 72377 256909,12 01/07/2025 9 1004 4523,5 2 251 1137,06 02/07/2025 5 501 2259,52 7 1501 6870,77 03/07/2025 17 2501 11729,82 6 252 1214,64 04/07/2025 5 251 1149,59 1 1 4,59 07/07/2025 3 501 2282,15 2 2 9,22 08/07/2025 15 1975 8933,83 6 251 1149,58 09/07/2025 4 373 1672,34 8 322 1456,84 10/07/2025 23 3879 16170,55 1 1 4,2 11/07/2025 5 751 2984,04 5 86 347,44 14/07/2025 4 501 1958,92 3 9 35,68 15/07/2025 1 1 4 1 1 4 16/07/2025 3 501 1966,5 2 2 8 17/07/2025 1 1 3,88 1 1 3,88 18/07/2025 1 1 3,9 1 1 3,9 21/07/2025 5 501 1916,41 1 1 3,91 22/07/2025 6 751 2853,9 1 1 3,9 23/07/2025 1 1 3,95 4 502 1982,9 24/07/2025 4 251 978,9 3 501 1966,4 25/07/2025 1 1 3,88 1 1 3,88 28/07/2025 1 1 3,9 7 501 1991,4 29/07/2025 5 751 2941,5 1 1 4 30/07/2025 5 751 2853,85 1 1 3,85 31/07/2025 11 1501 5591,28 1 1 3,78 01/08/2025 6 751 2703,7 2 2 7,4 04/08/2025 2 251 903,6 9 1449 5372,48 05/08/2025 0 0 0 2 3 11,15 06/08/2025 1 1 3,75 7 563 2129,12 07/08/2025 4 751 2833,8 3 239 908,2 08/08/2025 2 251 948,8 10 1521 5857,2 11/08/2025 2 77 300,3 29 5231 21529,25 12/08/2025 9 1251 5299,3 6 289 1243,08 13/08/2025 18 2821 11411,12 2 251 1004,14 14/08/2025 3 501 1995,2 2 16 63,87 15/08/2025 2 251 993,99 2 168 671,16 18/08/2025 5 681 2679,79 8 1069 4313,15 19/08/2025 1 1 4,09 1 1 4,09 20/08/2025 7 751 3006,51 1 1 4,01 21/08/2025 5 751 2951,46 1 1 3,96 22/08/2025 5 501 1955,16 3 64 251,19 25/08/2025 1 1 3,92 1 1 3,92 26/08/2025 16 1501 5808,92 1 1 3,92 27/08/2025 3 251 948,78 1 1 3,78 28/08/2025 1 1 3,76 2 247 938,56 29/08/2025 4 507 1911,24 1 1 3,8 01/09/2025 7 1001 3753,82 2 2 7,64 02/09/2025 2 251 943,8 2 251 948,8 03/09/2025 3 166 627,5 15 2750 10749,98 04/09/2025 2 140 546,02 7 1251 5066,42 05/09/2025 3 401 1612,06 6 248 1006,88 08/09/2025 4 351 1418,56 2 4 16,24 09/09/2025 1 1 4,08 2 251 1024,08 10/09/2025 2 251 1091,8 24 3963 17360,9 11/09/2025 11 2001 8729,56 7 252 1148,91 12/09/2025 4 691 2974,45 8 1000 4412,5 15/09/2025 3 501 2254,45 10 1751 7978,2 16/09/2025 6 751 3354,52 4 501 2272,02 17/09/2025 10 1561 6696,9 1 1 4,4 18/09/2025 11 1947 7920,01 3 501 2054,13 19/09/2025 7 1251 4979,05 2 251 1004,05 22/09/2025 10 2251 8664 1 1 4 23/09/2025 3 300 1141,04 8 987 3804,55 24/09/2025 4 651 2471,88 3 131 509,44 25/09/2025 4 501 1893,76 2 124 474,85 26/09/2025 8 1251 4618,75 2 251 941,25 29/09/2025 4 251 913,64 2 251 926,14 30/09/2025 1 1 3,67 13 1878 7092,58 01/10/2025 4 251 963,82 1 1 3,82 02/10/2025 4 283 1085,46 1 1 3,86 03/10/2025 5 968 3653,4 2 25 94,38 06/10/2025 8 1751 6381,25 1 1 3,75 07/10/2025 1 1 3,6 9 1725 6420,5 08/10/2025 3 501 1838,68 1 1 3,68 09/10/2025 1 1 3,77 1 1 3,77 10/10/2025 6 1001 3633,68 6 251 923,68 13/10/2025 2 500 1780 2 251 923,68 14/10/2025 11 2501 8495,98 13 4077 13141,94 15/10/2025 1 1 3,36 16 2730 9362,6 16/10/2025 4 501 1723,44 13 1001 3498,44 17/10/2025 1 1 3,58 3 311 1111,83 20/10/2025 11 1251 4353,54 1 1 3,54 21/10/2025 7 1001 3493,53 2 2 7,07 22/10/2025 7 1001 3501,04 1 1 3,54 23/10/2025 7 1251 4218,46 2 21 69,46 24/10/2025 2 125 434,78 42 6480 22704,36 27/10/2025 7 877 3077,04 10 405 1444,88 28/10/2025 13 1844 6220,99 2 65 226,2 29/10/2025 4 157 521,24 1 3 10,14 30/10/2025 3 501 1653,37 1 250 830 31/10/2025 3 250 820 1 250 825 03/11/2025 0 0 0 3 250 830 04/11/2025 4 501 1648,32 1 1 3,32 05/11/2025 9 1001 3205,8 1 1 3,3 06/11/2025 2 251 790,66 3 103 324,46 07/11/2025 1 1 3,15 5 150 472,55 10/11/2025 1 250 815 4 749 2424,3 11/11/2025 8 754 2427,8 2 2 6,48 12/11/2025 7 998 3163,66 1 1 3,2 13/11/2025 1 1 3,17 5 551 1759,17 14/11/2025 8 1001 3145,66 1 1 3,16 17/11/2025 5 500 1572,5 0 0 0 18/11/2025 2 124 384,4 1 1 3,1 19/11/2025 3 251 783,13 2 2 6,27 20/11/2025 4 128 396,8 1 1 3,1 21/11/2025 8 751 2268,06 1 1 3,06 24/11/2025 4 750 2175 1 250 737,5 25/11/2025 4 607 1767,85 5 2751 8115,45 26/11/2025 10 1287 3595,85 3 10 28,28 27/11/2025 2 12 33,02 10 954 2665,49 28/11/2025 4 99 272,21 3 320 889,58 01/12/2025 11 775 2075 4 751 2052,7 02/12/2025 3 251 665,15 4 251 675,15 03/12/2025 1 1 2,65 4 501 1350,15 04/12/2025 1 1 2,7 14 2970 8370,22 05/12/2025 6 1001 2857,89 6 501 1452,89 08/12/2025 7 1001 2815,4 1 1 2,9 09/12/2025 1 1 2,85 1 1 2,85 10/12/2025 6 751 2117,85 4 517 1463,79 11/12/2025 3 251 690,3 2 5 14 12/12/2025 1 1 2,8 27 6231 18301,08 15/12/2025 16 2001 5870,58 1 1 3,08 16/12/2025 5 1001 2860,43 1 1 2,93 17/12/2025 11 1976 5300,32 3 501 1367,82 18/12/2025 10 1620 4105,48 3 3 7,91 19/12/2025 3 259 645,8 6 751 1874,95 22/12/2025 2 124 303,8 4 501 1247,45 23/12/2025 4 750 1840 4 501 1245,01 24/12/2025 2 251 622,51 2 251 627,51 29/12/2025 6 1000 2448,75 6 500 1240,83 30/12/2025 2 250 590 8 775 1879,84 31/12/2025 1 1 2,42 6 1000 2474,96