ARCURE : Bilan Semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 31 DECEMBRE 2025
Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 34 792 titres
- 16 794,49 euros
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutés :
|à l'achat
|646 transactions
|84 626 titres
|308 209 €
|à la vente
|582 transactions
|72 377 titres
|256 909 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 543 titres
- 68 093,97 euros
Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 0 titres
- 150 000,00 euros
À propos d'Arcure
Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.
Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.
Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.
Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% à l'international.
Plus d'informations sur www.blaxtair.com
CONTACTS
|
RELATIONS INVESTISSEURS
Equipe Arcure
investisseurs@arcure.net
|
RELATIONS MEDIAS
Equipe Arcure
investisseurs@blaxtair.com
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|646
|84626
|308209,35
|582
|72377
|256909,12
|01/07/2025
|9
|1004
|4523,5
|2
|251
|1137,06
|02/07/2025
|5
|501
|2259,52
|7
|1501
|6870,77
|03/07/2025
|17
|2501
|11729,82
|6
|252
|1214,64
|04/07/2025
|5
|251
|1149,59
|1
|1
|4,59
|07/07/2025
|3
|501
|2282,15
|2
|2
|9,22
|08/07/2025
|15
|1975
|8933,83
|6
|251
|1149,58
|09/07/2025
|4
|373
|1672,34
|8
|322
|1456,84
|10/07/2025
|23
|3879
|16170,55
|1
|1
|4,2
|11/07/2025
|5
|751
|2984,04
|5
|86
|347,44
|14/07/2025
|4
|501
|1958,92
|3
|9
|35,68
|15/07/2025
|1
|1
|4
|1
|1
|4
|16/07/2025
|3
|501
|1966,5
|2
|2
|8
|17/07/2025
|1
|1
|3,88
|1
|1
|3,88
|18/07/2025
|1
|1
|3,9
|1
|1
|3,9
|21/07/2025
|5
|501
|1916,41
|1
|1
|3,91
|22/07/2025
|6
|751
|2853,9
|1
|1
|3,9
|23/07/2025
|1
|1
|3,95
|4
|502
|1982,9
|24/07/2025
|4
|251
|978,9
|3
|501
|1966,4
|25/07/2025
|1
|1
|3,88
|1
|1
|3,88
|28/07/2025
|1
|1
|3,9
|7
|501
|1991,4
|29/07/2025
|5
|751
|2941,5
|1
|1
|4
|30/07/2025
|5
|751
|2853,85
|1
|1
|3,85
|31/07/2025
|11
|1501
|5591,28
|1
|1
|3,78
|01/08/2025
|6
|751
|2703,7
|2
|2
|7,4
|04/08/2025
|2
|251
|903,6
|9
|1449
|5372,48
|05/08/2025
|0
|0
|0
|2
|3
|11,15
|06/08/2025
|1
|1
|3,75
|7
|563
|2129,12
|07/08/2025
|4
|751
|2833,8
|3
|239
|908,2
|08/08/2025
|2
|251
|948,8
|10
|1521
|5857,2
|11/08/2025
|2
|77
|300,3
|29
|5231
|21529,25
|12/08/2025
|9
|1251
|5299,3
|6
|289
|1243,08
|13/08/2025
|18
|2821
|11411,12
|2
|251
|1004,14
|14/08/2025
|3
|501
|1995,2
|2
|16
|63,87
|15/08/2025
|2
|251
|993,99
|2
|168
|671,16
|18/08/2025
|5
|681
|2679,79
|8
|1069
|4313,15
|19/08/2025
|1
|1
|4,09
|1
|1
|4,09
|20/08/2025
|7
|751
|3006,51
|1
|1
|4,01
|21/08/2025
|5
|751
|2951,46
|1
|1
|3,96
|22/08/2025
|5
|501
|1955,16
|3
|64
|251,19
|25/08/2025
|1
|1
|3,92
|1
|1
|3,92
|26/08/2025
|16
|1501
|5808,92
|1
|1
|3,92
|27/08/2025
|3
|251
|948,78
|1
|1
|3,78
|28/08/2025
|1
|1
|3,76
|2
|247
|938,56
|29/08/2025
|4
|507
|1911,24
|1
|1
|3,8
|01/09/2025
|7
|1001
|3753,82
|2
|2
|7,64
|02/09/2025
|2
|251
|943,8
|2
|251
|948,8
|03/09/2025
|3
|166
|627,5
|15
|2750
|10749,98
|04/09/2025
|2
|140
|546,02
|7
|1251
|5066,42
|05/09/2025
|3
|401
|1612,06
|6
|248
|1006,88
|08/09/2025
|4
|351
|1418,56
|2
|4
|16,24
|09/09/2025
|1
|1
|4,08
|2
|251
|1024,08
|10/09/2025
|2
|251
|1091,8
|24
|3963
|17360,9
|11/09/2025
|11
|2001
|8729,56
|7
|252
|1148,91
|12/09/2025
|4
|691
|2974,45
|8
|1000
|4412,5
|15/09/2025
|3
|501
|2254,45
|10
|1751
|7978,2
|16/09/2025
|6
|751
|3354,52
|4
|501
|2272,02
|17/09/2025
|10
|1561
|6696,9
|1
|1
|4,4
|18/09/2025
|11
|1947
|7920,01
|3
|501
|2054,13
|19/09/2025
|7
|1251
|4979,05
|2
|251
|1004,05
|22/09/2025
|10
|2251
|8664
|1
|1
|4
|23/09/2025
|3
|300
|1141,04
|8
|987
|3804,55
|24/09/2025
|4
|651
|2471,88
|3
|131
|509,44
|25/09/2025
|4
|501
|1893,76
|2
|124
|474,85
|26/09/2025
|8
|1251
|4618,75
|2
|251
|941,25
|29/09/2025
|4
|251
|913,64
|2
|251
|926,14
|30/09/2025
|1
|1
|3,67
|13
|1878
|7092,58
|01/10/2025
|4
|251
|963,82
|1
|1
|3,82
|02/10/2025
|4
|283
|1085,46
|1
|1
|3,86
|03/10/2025
|5
|968
|3653,4
|2
|25
|94,38
|06/10/2025
|8
|1751
|6381,25
|1
|1
|3,75
|07/10/2025
|1
|1
|3,6
|9
|1725
|6420,5
|08/10/2025
|3
|501
|1838,68
|1
|1
|3,68
|09/10/2025
|1
|1
|3,77
|1
|1
|3,77
|10/10/2025
|6
|1001
|3633,68
|6
|251
|923,68
|13/10/2025
|2
|500
|1780
|2
|251
|923,68
|14/10/2025
|11
|2501
|8495,98
|13
|4077
|13141,94
|15/10/2025
|1
|1
|3,36
|16
|2730
|9362,6
|16/10/2025
|4
|501
|1723,44
|13
|1001
|3498,44
|17/10/2025
|1
|1
|3,58
|3
|311
|1111,83
|20/10/2025
|11
|1251
|4353,54
|1
|1
|3,54
|21/10/2025
|7
|1001
|3493,53
|2
|2
|7,07
|22/10/2025
|7
|1001
|3501,04
|1
|1
|3,54
|23/10/2025
|7
|1251
|4218,46
|2
|21
|69,46
|24/10/2025
|2
|125
|434,78
|42
|6480
|22704,36
|27/10/2025
|7
|877
|3077,04
|10
|405
|1444,88
|28/10/2025
|13
|1844
|6220,99
|2
|65
|226,2
|29/10/2025
|4
|157
|521,24
|1
|3
|10,14
|30/10/2025
|3
|501
|1653,37
|1
|250
|830
|31/10/2025
|3
|250
|820
|1
|250
|825
|03/11/2025
|0
|0
|0
|3
|250
|830
|04/11/2025
|4
|501
|1648,32
|1
|1
|3,32
|05/11/2025
|9
|1001
|3205,8
|1
|1
|3,3
|06/11/2025
|2
|251
|790,66
|3
|103
|324,46
|07/11/2025
|1
|1
|3,15
|5
|150
|472,55
|10/11/2025
|1
|250
|815
|4
|749
|2424,3
|11/11/2025
|8
|754
|2427,8
|2
|2
|6,48
|12/11/2025
|7
|998
|3163,66
|1
|1
|3,2
|13/11/2025
|1
|1
|3,17
|5
|551
|1759,17
|14/11/2025
|8
|1001
|3145,66
|1
|1
|3,16
|17/11/2025
|5
|500
|1572,5
|0
|0
|0
|18/11/2025
|2
|124
|384,4
|1
|1
|3,1
|19/11/2025
|3
|251
|783,13
|2
|2
|6,27
|20/11/2025
|4
|128
|396,8
|1
|1
|3,1
|21/11/2025
|8
|751
|2268,06
|1
|1
|3,06
|24/11/2025
|4
|750
|2175
|1
|250
|737,5
|25/11/2025
|4
|607
|1767,85
|5
|2751
|8115,45
|26/11/2025
|10
|1287
|3595,85
|3
|10
|28,28
|27/11/2025
|2
|12
|33,02
|10
|954
|2665,49
|28/11/2025
|4
|99
|272,21
|3
|320
|889,58
|01/12/2025
|11
|775
|2075
|4
|751
|2052,7
|02/12/2025
|3
|251
|665,15
|4
|251
|675,15
|03/12/2025
|1
|1
|2,65
|4
|501
|1350,15
|04/12/2025
|1
|1
|2,7
|14
|2970
|8370,22
|05/12/2025
|6
|1001
|2857,89
|6
|501
|1452,89
|08/12/2025
|7
|1001
|2815,4
|1
|1
|2,9
|09/12/2025
|1
|1
|2,85
|1
|1
|2,85
|10/12/2025
|6
|751
|2117,85
|4
|517
|1463,79
|11/12/2025
|3
|251
|690,3
|2
|5
|14
|12/12/2025
|1
|1
|2,8
|27
|6231
|18301,08
|15/12/2025
|16
|2001
|5870,58
|1
|1
|3,08
|16/12/2025
|5
|1001
|2860,43
|1
|1
|2,93
|17/12/2025
|11
|1976
|5300,32
|3
|501
|1367,82
|18/12/2025
|10
|1620
|4105,48
|3
|3
|7,91
|19/12/2025
|3
|259
|645,8
|6
|751
|1874,95
|22/12/2025
|2
|124
|303,8
|4
|501
|1247,45
|23/12/2025
|4
|750
|1840
|4
|501
|1245,01
|24/12/2025
|2
|251
|622,51
|2
|251
|627,51
|29/12/2025
|6
|1000
|2448,75
|6
|500
|1240,83
|30/12/2025
|2
|250
|590
|8
|775
|1879,84
|31/12/2025
|1
|1
|2,42
|6
|1000
|2474,96
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
