ARCURE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

Pantin, le 7 janvier 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par ARCURE à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

18 289 titres

37 120,54 euros

Sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 ont été exécutés :

à l'achat 417 Transactions 21 047 titres 75 156,70 € à la vente 397 Transactions 25 918 titres 96 551,54 €



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

23 160 titres

15 725,37 euros



Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

150 000,00 euros

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 10 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7,8 M€ (dont 69% à l'international).

Plus d'informations sur www.blaxtair.com



ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 417 21 047 75 156,70 397 25 918 96 551,54 01/07/2021 1 1 3,25 2 201 667,25 02/07/2021 1 1 3,28 1 1 3,28 05/07/2021 1 1 3,43 1 1 3,43 06/07/2021 1 1 3,30 1 1 3,30 07/07/2021 5 101 332,31 2 11 36,41 08/07/2021 6 281 902,63 1 1 3,23 09/07/2021 2 101 318,15 1 1 3,15 12/07/2021 1 1 3,25 1 1 3,25 13/07/2021 1 1 3,39 6 417 1 413,63 14/07/2021 2 26 84,51 1 1 3,26 15/07/2021 1 1 3,30 2 46 151,80 16/07/2021 1 1 3,30 7 463 1 545,53 19/07/2021 4 161 539,16 1 1 3,36 20/07/2021 2 11 36,64 2 4 13,39 21/07/2021 1 1 3,34 3 98 328,29 22/07/2021 1 1 3,36 1 1 3,36 23/07/2021 5 191 633,04 1 1 3,34 26/07/2021 13 1 249 4 557,70 19 1 941 6 984,30 27/07/2021 1 1 3,68 4 201 741,68 28/07/2021 7 501 1 806,70 1 1 3,70 29/07/2021 4 301 1 079,55 6 501 1 808,55 30/07/2021 1 1 3,57 1 1 3,57 02/08/2021 4 201 741,57 7 501 1 850,57 03/08/2021 1 1 3,79 1 1 3,79 04/08/2021 1 1 3,78 1 1 3,78 05/08/2021 2 51 188,79 1 1 3,79 06/08/2021 2 101 378,72 3 425 1 614,92 09/08/2021 3 151 558,76 1 1 3,76 10/08/2021 1 1 3,67 3 51 191,17 11/08/2021 2 101 373,74 3 7 26,06 12/08/2021 2 101 374,72 2 11 40,92 13/08/2021 4 43 159,95 2 4 14,87 16/08/2021 7 401 1 473,69 5 21 77,30 17/08/2021 2 101 368,66 1 1 3,66 18/08/2021 3 101 367,65 1 1 3,65 19/08/2021 5 401 1 457,65 4 216 791,15 20/08/2021 3 101 364,61 1 1 3,61 23/08/2021 5 301 1 076,61 1 1 3,61 24/08/2021 2 101 356,55 2 11 39,05 25/08/2021 5 201 735,54 8 691 2 501,04 26/08/2021 3 210 760,50 0 - - 27/08/2021 4 127 457,20 1 1 3,60 30/08/2021 3 175 629,06 2 75 274,50 31/08/2021 2 101 366,65 6 362 1 339,81 01/09/2021 3 116 417,25 3 23 85,10 02/09/2021 1 100 381,00 12 1 635 6 325,85 03/09/2021 3 300 1 141,00 4 300 1 170,00 06/09/2021 3 301 1 148,90 2 101 393,90 07/09/2021 1 1 3,92 4 301 1 207,92 08/09/2021 9 301 1 135,98 1 1 3,98 09/09/2021 1 1 3,93 4 301 1 178,93 10/09/2021 7 501 1 899,93 1 1 3,93 13/09/2021 5 129 482,63 5 401 1 523,91 14/09/2021 6 466 1 726,20 4 201 749,70 15/09/2021 1 1 3,70 12 1 068 4 037,45 16/09/2021 1 1 3,88 5 411 1 580,36 17/09/2021 1 1 3,78 7 635 2 439,67 20/09/2021 4 201 772,91 2 96 375,36 21/09/2021 3 101 388,85 1 1 3,85 22/09/2021 1 1 3,85 1 1 3,85 23/09/2021 1 1 3,85 2 251 966,35 24/09/2021 2 101 388,88 2 110 425,71 27/09/2021 3 201 765,85 2 2 7,70 28/09/2021 1 1 3,86 1 1 3,86 29/09/2021 1 1 3,86 2 6 23,16 30/09/2021 1 1 3,86 9 889 3 520,60 01/10/2021 3 201 787,00 1 1 4,00 04/10/2021 2 101 388,89 1 1 3,89 05/10/2021 15 1 086 3 900,15 1 1 3,70 06/10/2021 3 201 719,70 1 1 3,70 07/10/2021 6 401 1 365,41 1 1 3,41 08/10/2021 1 1 3,49 7 722 2 574,35 11/10/2021 6 301 1 026,43 1 1 3,43 12/10/2021 3 101 341,42 3 34 116,28 13/10/2021 3 101 341,39 1 1 3,39 14/10/2021 9 402 1 339,74 2 2 6,74 15/10/2021 1 1 3,28 6 401 1 337,28 18/10/2021 2 2 6,54 8 622 2 156,00 19/10/2021 1 1 3,49 1 1 3,49 20/10/2021 1 1 3,50 7 180 634,79 21/10/2021 1 1 3,65 7 580 2 143,79 22/10/2021 7 401 1 453,75 1 1 3,75 25/10/2021 1 1 3,69 1 1 3,69 26/10/2021 9 501 1 783,60 1 1 3,60 27/10/2021 4 110 379,27 1 1 3,49 28/10/2021 3 251 876,00 0 - - 29/10/2021 6 492 1 681,71 1 1 3,49 01/11/2021 3 3 10,14 3 60 205,53 02/11/2021 4 345 1 179,91 1 1 3,43 03/11/2021 2 76 259,93 1 1 3,43 04/11/2021 3 126 430,92 1 1 3,42 05/11/2021 16 1 650 5 331,16 1 1 3,41 08/11/2021 9 601 1 783,00 1 1 3,00 09/11/2021 1 1 3,68 37 6 584 24 705,62 10/11/2021 1 1 3,70 3 201 753,70 11/11/2021 1 1 3,81 1 1 3,81 12/11/2021 1 1 3,90 3 101 393,90 15/11/2021 1 1 3,97 1 1 3,97 16/11/2021 1 1 3,94 1 1 3,94 17/11/2021 6 301 1 137,88 1 1 3,88 18/11/2021 3 120 447,69 1 1 3,77 19/11/2021 6 282 1 017,76 1 1 3,68 22/11/2021 2 136 519,63 6 501 1 968,93 23/11/2021 2 201 771,83 3 201 778,83 24/11/2021 6 301 1 137,85 1 1 3,85 25/11/2021 5 102 379,44 3 201 765,72 26/11/2021 3 101 381,81 5 401 1 544,81 29/11/2021 4 201 750,75 1 1 3,75 30/11/2021 4 128 473,60 1 1 3,70 01/12/2021 6 401 1 487,82 9 467 1 773,16 02/12/2021 3 201 737,76 3 101 381,76 03/12/2021 2 2 7,47 1 1 3,77 06/12/2021 1 1 3,71 7 419 1 608,15 07/12/2021 1 1 3,83 1 1 3,83 08/12/2021 2 101 379,74 1 1 3,74 09/12/2021 1 1 3,75 3 171 643,35 10/12/2021 2 25 93,32 8 248 948,76 13/12/2021 9 677 2 501,15 1 1 3,76 14/12/2021 1 1 3,62 1 1 3,62 15/12/2021 3 60 216,61 1 1 3,62 16/12/2021 4 241 861,08 1 1 3,68 17/12/2021 3 201 750,78 2 101 381,78 20/12/2021 2 101 363,61 1 1 3,61 21/12/2021 2 101 353,50 1 1 3,50 22/12/2021 1 1 3,52 1 1 3,52 23/12/2021 2 101 353,51 1 1 3,51 24/12/2021 1 1 3,51 2 101 357,51 27/12/2021 1 1 3,50 5 301 1 080,50 28/12/2021 1 1 3,54 2 101 363,54 29/12/2021 7 501 1 803,67 1 1 3,67 30/12/2021 2 81 292,41 2 21 76,01 31/12/2021 2 71 256,32 5 42 152,04

