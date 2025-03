ARCURE : Arcure présente ses dernières technologies d'IA lors des trois salons mondiaux majeurs pour ses marchés, en Europe et aux États-Unis

En mars 2025, Arcure participera aux deux grands événements internationaux de la logistique, LOGIMAT en Allemagne et PROMAT, aux États-Unis.

Arcure sera également présent au BAUMA à Munich, le premier salon mondial dédié aux véhicules de construction, qui attire tous les 3 ans près de 500 000 visiteurs.

Lors de ces trois salons majeurs, Arcure présentera toute sa gamme de solutions d'IA Blaxtair ® et ses dernières avancées technologiques, pionnières sur le marché du véhicule industriel intelligent.

et ses dernières avancées technologiques, pionnières sur le marché du véhicule industriel intelligent. Pour la seconde année consécutive, les solutions d'IA Blaxtair ® seront en démonstration sur les stands de plusieurs grands constructeurs de véhicules.

seront en démonstration sur les stands de plusieurs grands constructeurs de véhicules. Cet effort marketing et commercial soutient la stratégie de croissance d'Arcure à l'international, en particulier dans la zone Amérique du Nord qui représente déjà 23% de son chiffre d'affaires.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie , annonce sa participation aux trois salons majeurs pour les marchés de la logistique et de la construction, en Europe et aux États-Unis, aux mois de mars et d'avril 2025.

LOGIMAT, du 11 au 13 mars 2025, à Stuttgart.

LOGIMAT est le principal rendez-vous pour les acteurs mondiaux de l'intralogistique, qui réunit près de 70 000 participants et 1 500 exposants chaque année à Stuttgart.

PROMAT, du 17 au 20 mars 2025 à Chicago.

Premier salon américain pour la logistique, PROMAT se tient tous les deux ans et réunit plus de 1 100 exposants actifs sur le marché des États-Unis.

BAUMA, du 7 au 13 avril 2025, à Munich.

Salon trisannuel, BAUMA est le plus grand événement mondial pour les véhicules de construction, tenu pendant une semaine sur près de 600 000 m 2 . En 2022, lors de sa dernière édition, BAUMA a réuni 495 000 visiteurs de 200 nationalités différentes.

Franck GAYRAUD, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure , commente : “ Notre participation à ces trois événements majeurs témoigne de notre montée en puissance marketing et commerciale sur nos zones principales, l'Europe et les États-Unis, pour soutenir nos objectifs de croissance à l'international. Ces rendez-vous sont l'occasion de conforter notre leadership technologique en IA sur nos marchés : la démonstration de nos solutions sur les stands de certains grands constructeurs en témoigne. A l'instar de nombreux secteurs économiques, l'IA occupe une place croissante dans les opérations logistiques et la construction. Au sein de cette révolution, nous nous positionnons comme la référence mondiale de l'IA et des technologies de perception intelligentes embarquées pour nos clients et prospects, qu'ils soient utilisateurs ou constructeurs de véhicules industriels. »

Des technologies d'IA de pointe pour la logistique, la construction et l'industrie

Lors de ces trois événements, Arcure présentera la dernière génération de sa plateforme Blaxtair ® et son portefeuille de solutions d'IA exclusives pour des véhicules industriels intelligents, sûrs et efficaces.

Les solutions Blaxtair ® intègrent désormais des technologies nouvelles et exclusives telles que la localisation par IA. Elles offrent également un niveau d'intelligence jamais atteint pour les véhicules industriels : au-delà de la seule détection d'objets ou de piétons, l'IA Blaxtair ® est aujourd'hui capable d'analyser des scènes complexes pour évaluer chaque situation et les risques associés, depuis le véhicule. Ces innovations reflètent l'expertise d'Arcure, unique au monde pour les technologies d'IA appliquées à l'image (« vision par ordinateur ou « computer vision ») en milieu industriel depuis 2009.

La participation à ces grands salons internationaux s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme d'Arcure, basée sur la conquête de nouveaux clients utilisateurs mais surtout sur la pénétration du marché des constructeurs de véhicules industriels. Ces grands acteurs mondiaux produisent un total de 1,7 million de véhicules neufs chaque année et sont désormais entrés dans la course à l'intégration de technologies d'IA dans leur offre, telles que celles développées par Arcure.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

Contacts

RELATIONS INVESTISSEURS

Marc Delaunay

investisseurs@arcure.net

RELATIONS MEDIAS

Marc Delaunay

marc.delaunay@blaxtair.com