ARCURE : Arcure poursuit son internationalisation avec deux succès commerciaux pour plus de 500 Blaxtair

Arcure, spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, annonce avoir été sélectionné par deux industriels majeurs pour équiper leur flotte de Blaxtair. Ces partenariats d'envergure prévoient l'acquisition en tout de plus de 500 Blaxtair au cours des 3 prochaines années. Ces succès confirment la pertinence de la stratégie d'internationalisation d'Arcure.

Un acteur majeur du secteur de l'emballage a sélectionné Arcure pour équiper ses engins industriels dans plusieurs pays. Cette nouvelle collaboration est prometteuse puisque cet acteur prévoit l'acquisition de Blaxtair pour équiper ses engins – chariots élévateurs et chargeuses – en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe sur les 3 prochaines années. Il est prévu d'équiper tous les véhicules de Blaxtair Origin (à l'avant et à l'arrière), offrant ainsi une sécurité optimale et une gestion efficace des risques d'accidents. Blaxtair a également été choisi par l'un des leaders mondiaux de l'acier pour équiper ses engins industriels dans plusieurs pays en Europe.

Confiance réaffirmée dans les perspectives de développement à court et moyen terme

La signature de ces accords corrobore l'accélération de l'activité prévue par Arcure pour 2023 et 2024. La Société confirme ainsi sa capacité à réaliser son objectif de croissance à deux chiffres en 2023 , et à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 20 M€ [1] en 2024.

À moyen terme, Arcure constate une croissance exponentielle du marché de la détection des piétons et plus largement une demande accrue de ses clients et prospects pour des solutions embarquées d'intelligence artificielle pour des flottes industrielles plus sûres, digitales et autonomes. La Société est ainsi engagée dans de nombreuses discussions avec des acteurs d'envergure (OEM et industriels) pour de nouveaux partenariats commerciaux à l'international.

Jean-Gabriel Pointeau, Directeur des Partenariats Stratégiques et Membre du Directoire d'Arcure, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec deux acteurs majeurs de l'industrie mondiale et de renforcer la présence d'Arcure en Europe et en Amérique. Ces partenariats témoignent de la confiance que nos clients placent en nos solutions innovantes de détection de piétons et sont le reflet de la reconnaissance croissante du système Blaxtair en tant que solution de référence pour garantir la sécurité et améliorer la productivité des engins industriels. Nous sommes convaincus que la combinaison de notre expertise technologique et de l'engagement de ces entreprises à assurer la sécurité de leurs opérations contribuera à un avenir plus sûr et plus productif pour l'industrie. »

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 15 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

[1] Ambition de doublement en 2024 du chiffre d'affaires 2021 qui était de 10,4 M€

