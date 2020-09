ARCURE : Arcure poursuit son expansion commerciale en Australie via le méga-chantier WestConnex et son partenaire local UPG.

Paris, le 9 Septembre 2020



Arcure, PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, renforce son déploiement commercial sur le territoire australien.

En juillet 2019, Arcure a été sélectionnée par le consortium Lendlease Samsung Bouygues Joint-Venture (LSBJV) pour équiper les engins œuvrant sur le chantier WestConnex M4-M5 Link à Sydney avec le Blaxtair®, la solution de référence dans la protection périmétrique autour des véhicules industriels. Cet immense chantier, qui a débuté fin 2018 et devrait s'achever en 2023, vise à réaliser deux tunnels à quatre voies, longues de 7,5 kilomètres, reliant les autoroutes M4 et M5.

Arcure a équipé dans un premier temps plus de 80 véhicules du chantier WestConnex avec la solution Blaxtair®. Après plusieurs mois d'utilisation, le consortium généralise désormais son utilisation et demande à ses sous-traitants de s'équiper afin de protéger au mieux les employés de ce projet d'infrastructure d'envergure. UPG, le partenaire de distribution d'Arcure en Australie depuis un an, continue de commander des Blaxtair® pour ce chantier qui dispose à ce jour de 150 unités en fonctionnement. UPG, continuera d'installer les Blaxtair® et d'en assurer le support.



Après les chantiers de Crossrail et Lee Tunnel à Londres, Shatin to Central Link à Hong-Kong, le Grand Paris notamment, ce nouveau succès installe désormais Blaxtair® comme la référence internationale auprès des grands maîtres d'œuvre des plus gros chantiers d'infrastructure.

Fort de cette référence, UPG poursuit en parallèle ses ventes de Blaxtair® non seulement dans ses secteurs de prédilection (construction, exploitation minière) mais débute également sa commercialisation après d'autres secteurs d'activités dans l'industrie (entrepôts industriels, industries lourdes, du recyclage ou agroalimentaires). Ce distributeur d'Arcure en Australie propose ainsi de renforcer la sécurité autour des engins industriels (chargeuses, pelles, rouleaux compresseur, tombereaux, chariots élévateurs) et confirme être un partenaire de premier choix pour représenter Blaxtair® en Australie.

« Malgré la situation sanitaire actuelle, nous sommes fiers d'assister au fort développement commercial du Blaxtair® en Australie ; cela représente une part significative de nos ventes à l'international en 2020. Nous n'en sommes qu'aux prémices de notre implantation sur ce marché et force est de constater que les perspectives sont très prometteuses avec un potentiel de plusieurs dizaines de milliers de véhicules à équiper dans les seuls secteurs de la construction et de l'extraction. » souligne Franck Gayraud, CEO et co-fondateur d'Arcure.



A propos de Blaxtair®

Fruit d'une collaboration entre Arcure et le CEA, Blaxtair® est le système de détection de personnes embarqué de référence pour le monde de l'industrie. Cette caméra 3D embarquée innovante différencie un humain positionné dans le champ d'action du véhicule d'un autre obstacle, afin de prévenir le conducteur et éventuellement stopper le véhicule lorsque ses mouvements mettent en danger un piéton. La performance du Blaxtair®, unique au monde, repose sur son intelligence artificielle qui renforce la sécurité des personnes tout en évitant les arrêts intempestifs des engins, et donc les pertes de productivité et de vigilance.



A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 8 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 33 RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34