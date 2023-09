ARCURE : Arcure organise une visioconférence à destination de tous les investisseurs particuliers le 14 septembre 2023

Paris, le 8 septembre 2023

Arcure organise une visioconférence à destination

de tous les investisseurs particuliers le 14 septembre 2023

À l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2023, Arcure, groupe international spécialiste de l'intelligence artificielle, tiendra le jeudi 14 septembre 2023 à 17h une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers.

Cette visioconférence aura pour objectif de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires actuels et potentiels d'Arcure.

À cette occasion, Franck GAYRAUD, Directeur Général, Jean-Gabriel Pointeau, Membre du Directoire et Virginie Gregnanin, Directrice financière, dresseront le bilan du premier semestre de l'exercice 2023 d'Arcure (faits marquants, chiffre d'affaires, etc.) et présenteront les perspectives de développement de la Société. Les dirigeants répondront également aux questions adressées par mail en amont à investisseurs@arcure.net et à celles posées lors de la réunion.

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence :

Cliquez sur le lien :

JE SOUHAITE PARTICIPER À LA VISIOCONFÉRENCE D'ARCURE LE 19 JANVIER 2023

OU

Envoyez un mail à : investisseurs@arcure.net

Les détails de connexion seront communiqués UNIQUEMENT aux personnes préalablement inscrites.

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 18 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

