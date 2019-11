ARCURE : Arcure noue un nouveau partenariat industriel pour une production Made in France du Blaxtair

Paris, le 19 Novembre 2019



Arcure, PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'images dans l'univers industriel, renforce son ancrage sur le territoire français en ouvrant une nouvelle ligne de production externalisée près de Soissons (02), en partenariat avec le groupe mondial Asteelflash. Arcure porte ainsi sa capacité de production du Blaxtair à plus de 500 par mois. La société obtient également la certification ISO 9001 propre à la mise en place d'un système de management de la qualité.



Le Blaxtair est un système de détection des personnes embarqué mis au point en collaboration avec les laboratoires de recherche du CEA. Cette caméra 3D innovante détecte les obstacles autour des engins de chantier ou de transport logistique. Grâce à l'IA, cette solution technologique différencie un humain positionné dans le champ d'action du véhicule d'un autre type d'obstacle, évitant ainsi les accidents.

Arcure, qui réalise plus de la moitié de ses ventes à l'export, souhaite s'assurer une capacité de production efficiente dans la perspective du développement de ses ventes. L'entreprise a ainsi décidé d'accroître sa capacité de production en ouvrant une nouvelle ligne de fabrication dans l'usine du groupe Asteelflash, située à Mercin-et-Vaux près de Soissons (Aisne). Récemment, Arcure a été choisie pour équiper de Blaxtair le méga-chantier de liaison autoroutière WestConnex, à Sydney.

Comme dans l'usine de Grossœuvre en Normandie, l'ensemble des moyens de production, de validation et de tests qualité des produits sont pilotés par Arcure.

« Nous sommes fiers de défendre les couleurs du Made in France et d'annoncer l'ouverture de cette nouvelle ligne de production dans une usine implantée depuis longtemps sur notre territoire. Cela va nous permettre d'augmenter la production de notre produit phare, le Blaxtair, et de sécuriser encore plus d'engins de logistique ou de chantier en France et à l'international », commente Franck Gayraud, directeur général d'Arcure.

Parallèlement à l'ouverture de cette nouvelle ligne de production, Arcure obtient la certification ISO 9001. Reconnue comme la norme de référence mondiale concernant le management de la qualité, cette certification est généralement exigée par les grands donneurs d'ordre (en particulier les OEM). Cette obtention permet donc à Arcure d'élargir ses marchés potentiels.

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 6000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (dont 54% à l'international), en croissance de près de 50%.





CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS



ACTUS finance & communication

Olivier Lambert

arcure@actus.fr

Tel. +33 1 53 67 36 33



RELATIONS PRESSE FINANCIERE



ACTUS finance & communication

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

Tel. +33 1 53 67 36 34 RELATIONS PRESSE



Rumeur Publique

Thierry Del Jesus

thierrydeljesus@rumeurpublique.fr

+33 1.55.74.84.92



Antoine Bolcato

antoine.bolcato@rumeurpublique.fr

+33 1.55.74.84.91



Sarah Ferry

sarah@rumeurpublique.fr

+33 1.55.74.52.44

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-61050-arcure_191119_usine-soissons.pdf