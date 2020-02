ARCURE : Arcure fête ses dix ans sous le signe du Made in France, avec des ambitions décuplées

Paris, le 4 février 2020

Arcure, PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, est parvenue à soutenir sa croissance en s'appuyant sur le Made in France.

Le pari d'Arcure était osé lorsqu'en 2009, Franck Gayraud et Patrick Mansuy, deux ingénieurs, décident de lancer leur entreprise : s'appuyer sur l'excellence de la R&D publique pour porter haut le Made in France de l'industrie française. Pari réussi alors qu'Arcure vient de fêter ses dix ans. Blaxtair, son produit phare, utilise une technologie toujours inégalée à ce jour et est exporté dans le monde entier.

Le Blaxtair fonctionne avec des algorithmes d'Intelligence Artificielle et de stéréovision pour prévenir les collisions entre les véhicules industriels (chariots élévateurs, engins de chantier) et les piétons qui évoluent autour de ces véhicules. Toujours unique sur le marché mondial après 10 ans d'existence, le Blaxtair a été vendu à plus de 7000 exemplaires dans une trentaine de pays. Arcure développe également une nouvelle ligne de produit, Omega, un capteur 3D robuste pour le marché de la vision industrielle qui répond aux besoins de visualisation en 3D de multiples secteurs d'activités, comme la robotique.

Arcure a, dès ses débuts, réalisé la majorité de ses ventes à l'export. Au tournant de ses 10 ans, l'année 2019 a été pour la PME industrielle française une année de grandes transformations avec son introduction à la bourse de Paris, l'ouverture d'une filiale aux USA ainsi que de bureaux en Espagne et en Allemagne. C'est également en 2019 qu'elle a réaffirmé sa stratégie « Made in France » avec l'ouverture d'une deuxième ligne de production externalisée près de Soissons dans les Hauts de France.

« Compte tenu de l'intensité technologique de nos produits, du niveau actuel des compétences et des investissements dans l'industrie française ainsi que du niveau de maîtrise industrielle attendu par nos clients, nous avons toutes les raisons de continuer à fabriquer nos produits en France » commente Franck GAYRAUD, Directeur Général d'Arcure.



Après cette première décennie jalonnée de nombreux succès commerciaux et techniques, Arcure envisage l'avenir avec ambition et optimisme au vu de l'appétit grandissant des grands groupes industriels pour la sécurité de leurs personnels et de la place grandissante de l'IA dans les véhicules industriels. L'adoption du Blaxtair par plusieurs grands groupes comme Faurecia ou Suez et par plusieurs constructeurs comme Liebherr ou Jungheinrich est le prélude d'une adoption plus massive. La notoriété du Blaxtair étant en pleine expansion, la société a connu, sur les 5 dernières années, une progression de l'activité supérieure à 40% et entend poursuivre sur un rythme de croissance soutenue.

Prenant la parole au cours de la cérémonie de célébration des 10 ans d'Arcure à Paris il y a quelques jours, Patrick MANSUY, Président du Directoire a tracé, devant une centaine de partenaires de la société, une perspective prometteuse : « Notre taux de pénétration actuel est inférieur à 1/1000 sur les marchés de véhicules neufs visés pour Blaxtair. Il est raisonnable d'envisager d'atteindre des taux de plusieurs pourcents avant la fin de cette décennie. En outre, notre nouvelle ligne de produit Omega pour le marché de la vision industrielle présente le même potentiel commercial que Blaxtair ».

Arcure compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs. La PME française a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,6 M€ et estime son marché potentiel à 6 milliards d'euros par an.



À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 7000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international), en croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux.



