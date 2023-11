ARCURE : Arcure confirme ses objectifs de forte croissance 2023 et 2024 et poursuit l'enrichissement de son offre pour une industrie plus efficace

Paris, le 6 novembre 2023

Objectifs de croissance à deux chiffres en 2023 et de 20 M€ de chiffre d'affaires en 2024 contre 13 M€ en 2022 ;

Lancement de la nouvelle option « Checklist » destinée à renforcer encore davantage la sécurité et la productivité des chariots élévateurs.

Arcure, groupe international spécialiste de l'Intelligence Artificielle, confirme la très bonne dynamique commerciale observée depuis le début de l'exercice, qui lui permet de confirmer ses objectifs de forte croissance pour 2023 (croissance à deux chiffres) et 2024 (atteinte d'un chiffre d'affaires de 20 M€), et poursuit l'enrichissement de son offre de solutions à forte valeur ajoutée.

Dans ce contexte favorable, Arcure étoffe à nouveau son offre avec le lancement de sa nouvelle option ‘ Checklist '. Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de chariots élévateurs ou engins de construction de réaliser une liste de contrôles de sécurité avant de pouvoir démarrer leur engin, garantissant ainsi un niveau de sécurité optimal sur le lieu de travail.

Franck GAYRAUD, PDG d'Arcure, déclare : « L'option 'Checklist' est une extension naturelle de notre offre en matière de sécurité et de productivité dans les environnements industriels. Cette nouvelle fonctionnalité répond à un besoin exprimé par nos clients mondiaux, en particulier aux USA où c'est une obligation légale. L'offre Checklist sera ainsi offerte seule ou combinée à un Blaxtair, augmentant ainsi notre couverture des besoins clients dans le domaine de la sécurité et de la productivité des engins industriels.

Cette nouvelle fonctionnalité nous permet d'entrer un peu plus dans le marché de la gestion de flotte en complément de l'offre Blaxtair Connect déjà en place chez de nombreux clients. Grâce à cette politique d'offre modulaire et d'enrichissement continu, Arcure rend ses solutions de plus en plus essentielles pour les industriels. Les équipes sont aujourd'hui pleinement engagées dans la réalisation de notre feuille de route produits ambitieuse, afin d'atteindre notre objectif de développement commercial pour 2023 et 2024. La croissance née de l'ajout de fonctions à forte valeur ajoutée contribue également à l'amélioration structurelle de notre profil de rentabilité, en particulier parce qu'elle bénéficie de l'accroissement du revenu par client qui en résulte. »

LA SÉCURITÉ AU CŒUR DES ENJEUX INDUSTRIELS

La sécurité demeure une priorité absolue pour chaque opérateur d'engins industriels, tels que les chariots élévateurs ou engins de construction. Afin de renforcer la sécurité des personnes, d'améliorer le taux de disponibilité et d'optimiser leur entretien, Arcure Blaxtair lance un nouveau produit disponible en stand alone ou en complément du système anticollision Blaxtair Origin : la Checklist.

Au démarrage de l'engin, Blaxtair Checklist questionne le conducteur afin de s'assurer que les vérifications de sécurité et de bon fonctionnement de l'engin ont été réalisées. Les réponses sont stockées directement dans le Cloud et en cas de non-conformité ou de dysfonctionnement de l'engin, la maintenance est prévenue et le démarrage de l'engin peut être limité ou empêché. Cette fonctionnalité est parfois obligatoire, notamment en Amérique du Nord, car imposée par l' Occupational Safety and Health Administration .

L'inspection et l'entretien des chariots élévateurs et engins de construction sont essentiels, car leur omission peut engendrer des accidents ou des surcoûts de maintenance tardive. La nouvelle fonction 'Checklist' d'Arcure vient renforcer cette priorité en offrant une solution personnalisable, adaptée aux différents modèles d'engins et aux environnements opérationnels spécifiques.

Les questions incluses dans la liste de contrôle sont variées et couvrent des aspects cruciaux, tels que l'état des pneus, la détection de fuites de fluides et la conformité des fourches avec les spécifications…

Grâce au contrôle d'accès intégré à l'option 'Checklist' d'Arcure, une fois que toutes les vérifications requises ont été effectuées avec succès, le chariot élévateur ou l'engin de construction peut être démarré en toute sécurité, offrant une tranquillité d'esprit totale aux opérateurs et à leurs employeurs.

5 AVANTAGES MAJEURS DE L'OPTION CHECKLIST

Les principaux avantages de l'option 'Checklist' d'Arcure sont les suivants :

Amélioration de la sécurité au travail : Les opérateurs sont guidés à travers une liste complète de contrôles de sécurité avant chaque utilisation du chariot élévateur ou de l'engin de construction, réduisant ainsi considérablement les risques d'accidents sur le lieu de travail.

Optimisation des temps d'arrêt des véhicules : En effectuant les vérifications essentielles avant chaque utilisation, les opérateurs peuvent identifier rapidement les problèmes potentiels, permettant ainsi de réaliser les réparations nécessaires de manière proactive et de minimiser les temps d'arrêt imprévus.

Réduction des coûts de maintenance : En identifiant et en traitant rapidement les problèmes potentiels, l'option ‘Checklist' contribue à augmenter la durée de vie des véhicules industriels et à réduire les coûts de maintenance à long terme des véhicules industriels.

Enregistrement numérique des données journalières : Toutes les vérifications effectuées sont enregistrées numériquement, offrant une traçabilité complète des activités de contrôle de sécurité (vs une fiche manuelle qui peut être mal complétée et perdue). Cela facilite la gestion de la maintenance préventive et la prise de décisions éclairées pour garantir la fiabilité des équipements.

Accès facile via le Cloud : Les données de la 'Checklist' sont accessibles à tout moment et de n'importe où via une plateforme Cloud dédiée, permettant une gestion transparente et fluide et une analyse en temps réel. Cela facilite la supervision et la gestion à distance de l'ensemble du parc de chariots élévateurs ou engins de construction. Il est à noter que le Groupe Arcure respecte intégralement le RGPD, ce qui permet de rassurer les utilisateurs quant à la confidentialité et à la protection des données.

À propos d'Arcure Blaxtair

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à 18 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Paris, d'une filiale aux Etats-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2022, une levée de fonds de 6 M€ afin d'accélérer son développement. La Société a enregistré sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 13 M€ (dont 73% à l'international), en croissance de 25%.

