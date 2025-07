ARCURE : Arcure annonce un chiffre d'affaires semestriel de 6,3 M EUR et confirme ses perspectives sur le marché de la première monte

Un semestre encore impacté par le ralentissement du marché de la seconde monte et l'attentisme des grands comptes utilisateurs, particulièrement marqués au premier trimestre 2025.

Un effet de base important pour le chiffre d'affaires, avec une dernière commande OEM de Blaxtair 3 pour 1,7 M€ par semestre en 2024, non encore compensée par les commandes OEMs attendues pour Blaxtair 5.

Une nette progression des discussions avec certains constructeurs, qui permettent d'envisager des ventes dès le second semestre avant une montée en puissance en 2026.

Des éléments de rebond au second semestre : des fondamentaux du marché toujours solides à moyen terme ; nouveaux grands comptes utilisateurs, nouveaux accords de distribution, élargissement des discussions avec les OEMs et équipementiers.

Dans l'intervalle, Arcure adapte ses coûts pour limiter l'impact sur ses résultats.

Arcure invite les investisseurs particuliers à participer au webinaire en français le 10 juillet 2025, à 18h.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de la sécurité et de la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires semestriel de 6,3 M€, contre 10,1 M€ au premier semestre 2024.

La contraction de chiffre d'affaires s'explique par un investissement des grands comptes encore ralenti et un marché du véhicule industriel en repli depuis la fin de l'année 2024, particulièrement en début de semestre. Le chiffre d'affaires est aussi impacté par un effet de base important, lié à une commande OEM exceptionnelle de Blaxtair 3 (liée à la fin de production de cette version) de 1,7 M€ par semestre en 2024, non encore compensée par les commandes OEM de 2025. Retraité de cet effet de base, il s'établit en recul de 26% par rapport au S1-2024 (-38% sans retraitement de l'effet de base).

En milliers d'euros, non audité 1 er Sem. 2025 1 er Sem. 2024 Variation en k€ en % Chiffre d'affaires semestriel 6 283 10 089 - 3 805 -38%

« Le marché de la seconde monte reste toujours contraint au premier semestre par des investissements ralentis chez nos grands comptes utilisateurs, comme en témoigne le repli des ventes de véhicules neufs, jusqu'à -40% chez certains acteurs, » commente Franck GAYRAUD, PDG et co-fondateur d'Arcure . « Mais les fondamentaux de notre marché sont toujours solides à moyen terme et les signaux de la généralisation des solutions d'IA dans l'industrie se confirment. A court terme, pour le second semestre, nous attendons de premiers revenus OEM du Blaxtair 5 et la montée en puissance des ventes générées par les nouveaux accords de distribution récemment signés aux Etats-Unis et en France. A moyen terme, notre référencement chez de nouveaux grands comptes utilisateurs et l'intérêt accru des grands OEMs ou équipementiers confirment que le marché du véhicule industriel intelligent est au début d'un cycle technologique qui recèle un large potentiel de croissance pour les solutions Blaxtair ® . »

Marché de la seconde monte : des signaux positifs en fin de semestre et un bon démarrage commercial pour la dernière génération de Blaxtair

Les ventes connaissent un recul sur l'ensemble des territoires, toujours impactées par la suspension des investissements chez les grands comptes utilisateurs. Chez de nombreux constructeurs de véhicules, les ventes du premier trimestre ainsi que les carnets de commandes ont ainsi fortement fléchi, jusqu'à 40% par rapport au premier trimestre 2024. La conquête commerciale se poursuit, avec le gain d'appels d'offre chez de nouveaux grands comptes en fin de semestre dans le secteur de l'automobile et de l'Aluminium notamment mais dont les déploiements sont retardés par le contexte macroéconomique. Le déblocage récent de grosses commandes, parfois attendues depuis fin 2024, est également un signe positif.

Avec un délai de livraison court, Arcure dispose de l'agilité pour bénéficier rapidement de la reprise du marché de seconde monte lorsqu'elle se confirmera.

Au premier semestre, le mix-produit reste dominé par le Blaxtair Origin ® , mais montre un très bon démarrage commercial de la dernière génération de Blaxtair ® , qu'il s'agisse de la nouvelle version d'entrée de gamme ou de l'offre complète haut-de gamme. Avec 80% des ventes hors de France, Arcure maintient son empreinte globale malgré la conjoncture internationale difficile.

Partenariats OEMs et équipementiers : une concrétisation à court terme

Par contraste, l'activité commerciale auprès des OEMs et des équipementiers s'est encore intensifiée ce semestre. A très court terme, Arcure attend le début des premières ventes effectives de son premier partenariat à grande échelle. Par ailleurs, de nouvelles discussions engagées depuis janvier avec les équipementiers de premier rang (« tier 1 ») doivent aboutir à des partenariats qui renforceront notamment notre offre aux grands constructeurs intéressés par les solutions logicielles de perception augmentée en première monte.

Ces partenariats constitueront un relais de croissance pour les mois et années à venir, avec des volumes de vente en milliers d'unités par an et par accord. Le nombre de contacts au sein de cet écosystème démontre qu'Arcure est identifié comme l'interlocuteur de référence dans le monde en matière de solutions intelligentes pour la productivité et la sécurité des véhicules.

Malgré la contraction conjoncturelle du marché de la seconde monte depuis la fin 2024, les perspectives de moyen terme restent prometteuses pour Arcure sur un marché du véhicule industriel aujourd'hui au début d'une transformation technologique majeure.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

