ARCURE : Arcure annonce que les solutions IA Blaxtair intègreront désormais les plateformes de rouleaux monocylindres BOMAG

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour la sécurité et la productivité dans l'industrie et la construction, annonce les premières commandes passées par BOMAG, leader mondial des technologies de compactage, pour équiper différents modèles de ses rouleaux monocylindres avec les solutions Blaxtair® de dernière génération.

Dès le premier semestre 2026, BOMAG intégrera Blaxtair® en tant que solution sur une sélection de modèles de ses rouleaux monocylindres. Ce système de détection de piétons piloté par l'IA sera inscrit au catalogue mondial de BOMAG, le rendant ainsi accessible aux clients du monde entier à partir du second semestre 2026.

Ce partenariat marque une étape majeure pour Arcure dans le cadre de sa stratégie 2030, visant l'intégration à grande échelle de ses technologies de perception par IA et de sécurité au sein des véhicules industriels, via des collaborations technologiques avec des constructeurs (OEM) et des équipementiers de premier rang.

Renforcer la sécurité grâce à l'IA embarquée

Blaxtair® est un système de vision avancé alimenté par l'IA, conçu pour détecter et classifier en temps réel les piétons et les obstacles autour des machines en opération. Dans des environnements à haut risque tels que la construction routière et le terrassement, l'intégration de systèmes de perception intelligents améliore considérablement la vigilance des opérateurs et réduit les risques de collision.

En intégrant Blaxtair® à ses gammes d'équipements, BOMAG renforce son engagement en faveur de l'innovation, de la sécurité des opérateurs et de la conformité aux normes de sécurité de plus en plus strictes à l'échelle mondiale.

Franck GAYRAUD, Co-Fondateur & PDG d'Arcure

“La décision de BOMAG de choisir Blaxtair® valide à la fois la maturité et l'évolutivité de notre technologie d'IA embarquée. Cette collaboration reflète un engagement partagé envers l'innovation et la sécurité des opérateurs, et démontre comment l'intelligence artificielle peut apporter une valeur immédiate et tangible dans des environnements réels exigeants.”

Florian Lange, Directeur de la Business Unit Compactage des sols et des déchets, BOMAG :

« Chez BOMAG, nous plaçons la sécurité sur les chantiers au premier plan. C'est un pilier central de notre stratégie produit, et avec Arcure, nous nous associons à un leader du secteur proposant des solutions performantes qui nous aident à concrétiser cet engagement. »

Une étape stratégique dans la feuille de route 2030 d'Arcure

Cet accord illustre l'ambition à long terme d'Arcure de positionner la perception par IA comme un standard d'intelligence pour les véhicules hors route. Grâce à une collaboration étroite avec des constructeurs mondiaux, Arcure accélère la transition vers des machines industrielles plus sûres, plus intelligentes et de plus en plus autonomes.

La sélection de Blaxtair® par BOMAG confirme la maturité, la fiabilité et la capacité de déploiement à grande échelle de la technologie d'Arcure, déjà installée sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays.

À propos de BOMAG

BOMAG est un constructeur mondial de machines de construction et un partenaire technologique pour les secteurs de la construction routière et du terrassement, dont le siège est situé à Boppard, en Allemagne. Outre son expertise dans les rouleaux pour le sol et l'asphalte, les raboteuses, les finisseurs et les technologies de compactage manuel, l'entreprise propose un portefeuille complet de stabilisatrices, de recycleuses et de compacteurs de déchets. Les machines et les solutions de numérisation de l'entreprise facilitent l'extension efficace et responsable des infrastructures routières et de transport.

Fondée en 1957 sous le nom de « Bopparder Maschinenbau-Gesellschaft mbH », l'entreprise compte aujourd'hui six agences en Allemagne et est active mondialement avec 12 filiales indépendantes. Avec 2 500 employés dans le monde et un réseau de vente et de service de plus de 500 concessionnaires dans 120 pays, l'entreprise offre à ses clients un service de proximité compétent et réactif. BOMAG fabrique ses machines dans ses propres sites de production en Europe, en Chine, en Inde et aux États-Unis. BOMAG fait partie du groupe français FAYAT.

Plus d'informations sur www.bomag.com

A propos d'Arcure

Fondé en 2009, Arcure est un groupe international spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à la technologie de perception pour les véhicules hors route.

Grâce à son architecture d'IA et à sa base de données uniques et éprouvées sur le terrain, Arcure développe et commercialise des solutions qui renforcent l'autonomie et la sécurité des machines industrielles et des robots. Son produit phare, Blaxtair®, est un système de vision intelligent de pointe conçu pour détecter et classifier les obstacles et les piétons autour des véhicules, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les environnements exigeants.

Déjà déployé sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays, Blaxtair® bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises industrielles mondiales et est de plus en plus intégré directement par les constructeurs de machines.

Arcure a son siège à Paris, des activités de R&D et de production en France, une filiale aux États-Unis et des bureaux commerciaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

Plus d'information sur www.blaxtair.com

CONTACTS

CONTACT PRESSE ARCURE

Jorge de Juan (Head of Marketing & Communications Department)

jorge.dejuan@blaxtair.com

CONTACT PRESSE BOMAG

Judith Rheingans (Head of PR & Content Management)

Judith.Rheingans@bomag.com