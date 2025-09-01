 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ARCURE : Arcure annonce la publication de sa Lettre aux actionnaires
01/09/2025

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle embarquée pour améliorer la sécurité et la productivité dans l'industrie, annonce aujourd'hui la publication de sa nouvelle Lettre aux actionnaires et sa mise à disposition sur le site Internet www.arcure-bourse.com .

La Lettre aux actionnaires d'Arcure est proposée en format digital et accessible dans la rubrique « Documents Financiers » du site internet Investisseurs de l'Entreprise :

http://www.arcure-bourse.com/informations-financieres/documents-financiers.html

Elle est également adressée par courrier électronique. Les actionnaires et investisseurs souhaitant s'y abonner peuvent en faire la demande à l'adresse : investisseurs@arcure.net .

Publié régulièrement, ce support d'information financière améliore l'accès à l'information pour les investisseurs individuels et institutionnels. Elle complète le dispositif de 4 webinaires annuels, déjà proposés à l'occasion des publications financières semestrielles et annuelles.

Prochaine publication financière :
Résultats financiers du 1 er semestre 2025
Jeudi 18 septembre 2025, avant bourse.

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair ® , une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair ® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€, dont 81% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS
Marc Delaunay
investisseurs@arcure.net 		RELATIONS MEDIAS
Marc Delaunay
marc.delaunay@blaxtair.com

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93763-20250901_arcure_cp-laa_2025.pdf

