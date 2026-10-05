ARCURE : Arcure annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2026

Paris, le 5 octobre 2026 – Arcure, leader de l'intelligence artificielle au service de la sécurité industrielle, annonce aujourd'hui la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2026.

Le rapport est consultable et téléchargeable dans la rubrique « Documents financiers », en français et en anglais, sur son site internet financier, au lien suivant :

Arcure - Documents financiers

À propos d'Arcure

Créé en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 30 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, de filiales aux États-Unis et en Espagne, ainsi que de bureaux commerciaux en Allemagne et au Royaume-Uni.

Arcure est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 – Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73 % réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

Contacts

Relations investisseurs — investisseurs@arcure.net

Relations médias — investisseurs@arcure.net