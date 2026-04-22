ARCURE : Arcure annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'exercice 2025

Paris, le 22 avril 2026 – Arcure, leader de l'intelligence artificielle au service de la sécurité industrielle, annonce aujourd'hui la mise à disposition de son rapport financier annuel pour l'exercice 2025.

Le rapport est consultable et téléchargeable dans la rubrique « Documents financiers », en français et en anglais, sur son site internet financier, au lien suivant :

Rapport Financier Annuel

À propos d'Arcure

Fondé en 2009, Arcure est un groupe international spécialisé dans l'intelligence artificielle appliquée à la technologie de perception pour les véhicules hors route.

Grâce à son architecture d'IA et à sa base de données uniques et éprouvées sur le terrain, Arcure développe et commercialise des solutions qui renforcent l'autonomie et la sécurité des machines industrielles et des robots. Son produit phare, Blaxtair®, est un système de vision intelligent de pointe conçu pour détecter et classifier les obstacles et les piétons autour des véhicules, améliorant ainsi considérablement la sécurité dans les environnements exigeants.

Déjà déployé sur plus de 30 000 unités dans plus de 50 pays, Blaxtair® bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises industrielles mondiales et est de plus en plus intégré directement par les constructeurs de machines.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 12,6 M€, dont 73% réalisés à l'international.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS INVESTISSEURS & MEDIA : investisseurs@arcure.net