Arcosa en hausse après l'annonce du rachat de la société par CRH dans le cadre d'une opération de 8,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions d'Arcosa ( ACA.N ), fournisseur de produits liés aux infrastructures, progressent de 7,6 % en pré-ouverture, à 146,15 dollars

** Le fournisseur de matériaux de construction CRH CRH.N va racheter l' ACA pour 8,5 milliards de dollars en numéraire

** CRH propose aux actionnaires d'Arcosa 150 dollars par action, soit une prime de 10,4 % par rapport au dernier cours de clôture du titre

** Versera à ACA une indemnité de 372 millions de dollars si l'opération est annulée

** 23 des 25 courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 2 recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 145 dollars – données LSEG

**La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action ACA a progressé de 27,8 % depuis le début de l'année