Archos veut faire certifier Elexo par BoostAeroSpace
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 15:44
Face à l'intensification des menaces cyber touchant l'ensemble de la chaîne de valeur, Archos fait évoluer sa stratégie SSI pour renforcer la résilience cyber du groupe à travers des piliers techniques, organisationnels et humains.
Selon le groupe de technologies mobiles et durcies, le label AirCyber de BoostAeroSpace, "reconnu par les grands donneurs d'ordres européens", garantit son alignement sur "les référentiels de sécurité et de traçabilité les plus rigoureux".
"Cette démarche inscrit durablement la sécurité au coeur de notre culture d'entreprise. En atteignant l'état de l'art en matière de SSI, nous consolidons notre position de partenaire de confiance pour les marchés les plus sensibles", affirme son PDG Loïc Poirier.
Valeurs associées
|0,2015 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
