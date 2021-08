ARCHOS : Résultats premier semestre 2021

Igny (France) - 6 août 2021 - Archos (Euronext Growth Paris : ALJXR), pionnier européen de l'électronique grand public (la « Société »), annonce ses résultats pour le premier semestre 2021.

Résultats Financiers premier semestre 2021

La Société a été transférée sur Euronext Growth en décembre 2020 et la présentation des comptes à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2021 est faite sous les normes françaises (règlement CRC n° 20-01).

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 6,8 M€ au premier semestre 2021, contre 11,2 M€ au premier semestre 2021.

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) S1 2021 S1 2020 Variation Variation en % ARCHOS SA 3,9 6,1 -2,2 -36% LOGIC INTRUMENT 2,9 5,1 -2,2 -43% Total 6,8 11,2 -4,4 -39%

Cette décroissance provient essentiellement de la crise de la COVID 19 dont les effets se sont poursuivis sur 2021 :

Difficultés d'approvisionnement en Chine avec augmentation des délais de production et renchérissement du prix des composants ;

Compte de résultat simplifie (en M€)

Compte de résultat Consolidé Synthétique (en M€) 30/06/2021 30/06/2020 Variation en M€ Variation en % Chiffre d'affaires 6,82 11,23 -4,41 -39% Autres Produits d'exploitation (Hors Reprise de Prov.) 0,42 0,56 -0,15 -26% Achats consommés 5,47 8,263 -2,79 -34% Marge brute (1) 1,35 2,97 -1,62 -55% Taux de marge brute sur Chiffre d'affaires 20% 26% Autres charges d'exploitation (Hors Amortissement et Dépréciation) 3,96 4,356 -0,40 -9% EBITDA (2) -2,19 -0,82 -1,37 N/S Reprise de Provision 0,15 0,15 -0,00 N/S Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -0,14 -0,83 0,69 N/S Résultat d'exploitation -2,18 -1,50 -0,68 N/S Produits et charges financières 0,06 -0,18 0,24 N/S Produits et charges exceptionnelles -0,34 0,88 -1,23 N/S Impôts sur les résultats -0,01 -0,02 0,01 N/S Résultat net d'ensemble consolidé -2,47 -0,82 -1,66 N/S Marge brute = Chiffre d'affaires - Achats consommés EBITDA - Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations est un indicateur utilisé par la Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à l'appellation similaire présentés par d'autres entreprises.

Le taux de marge brute du Groupe s'établit à 20% contre 26% sur le premier semestre 2020.

Les autres charges d'exploitation s'établissent à 4,0 M€ au premier semestre 2021 contre 4,4 M€ au premier semestre 2020, soit une baisse de 9%, marquant la poursuite des efforts sur la réduction des frais fixes.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,2 M€ au 30 juin 2021.

Le résultat financier est de +0,06 M€. Le résultat exceptionnel ressort à -0,3 M€ contre +0,9 M€ au premier semestre 2020.

Le résultat net consolidé s'établit à -2,5 M€ pour le premier semestre 2021 contre -0,9 M€ au premier semestre 2020.

Principaux éléments bilanciels consolidés

Actif 30/06/2021 31/12/2020 Actif immobilisé 0,52 0,60 Stocks et en-cours 2,23 2,49 Clients et comptes rattachés 4,03 4,02 Autres créances et comptes de régularisation 3,64 3,71 Valeurs mobilières de placement ,00 Disponibilités 10,45 8,96 Total Actif 20,87 19,78 Passif 30/06/2021 31/12/2020 Capitaux propres - Part du groupe -5,00 -11,42 Intérêts minoritaires 4,46 4,87 Provisions 1,02 1,28 Emprunts et dettes financières 9,07 12,43 Fournisseurs et comptes rattachés 8,79 10,10 Autres dettes et comptes de régularisations 2,52 2,52 Total Passif 20,87 19,78

Le stock s'établit à 2,2 M€ contre 2,5 M€ au 31/12/2020. La Société compte à l'avenir maintenir un stock minimum inférieur à 3 M€ afin d'éviter les coûts d'obsolescence des produits.

Les comptes clients s'établissent à 4 M€ stables par rapport au 31/12/2020.

La trésorerie ressort à 10,5 M€, en hausse de 1,5 M€ par rapport à l'année précédente.

Les capitaux propres part du Groupe s'établissent à -5 M€, en amélioration de 6,4 M€ par rapport à l'année précédente. La progression résulte des augmentations de capital liées aux conversions d'OCABSA et aux exercices de BSAE Fiducie.

Les emprunts et dettes financières sont en baisse de 3,4 M€ du fait essentiellement des exercices de BSAE qui sont venus réduire la dette rééchelonnée de la BEI pour 2,6 M€ et de la baisse des emprunts obligataires à la clôture pour 0,5 M€.

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent en baisse de 1,3 M€.

Trésorerie Nette

La trésorerie nette s'établit à 10,5 M€ en hausse de 1,5 M€ sur le semestre. La variation de la trésorerie sur cette période résulte principalement des flux suivants (le sens des signes indique l'impact sur la trésorerie) :

Marge brute d'autofinancement de -2,6 M€,

Une variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation de -1,2 M€,

Des flux de financements suivants pour un montant net de +5,3 M€ composés des éléments suivants : Augmentations de capital +5,6 M€ (tirages nets d'OCABSA) Remboursements nets d'emprunts -0,3 M€



Perspectives du Groupe ARCHOS

Face à une concurrence chinoise accrue, ARCHOS a décidé depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique. Ainsi ARCHOS déploie maintenant sa stratégie et son organisation dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au cœur de l'activité.

La stratégie du groupe sur 2021-2022

Dépasser 50 % du chiffre d'affaires consolidé en B to B dès 2022 par de la croissance externe et délivrer un EBITDA positif

Retrouver en 2022 une croissance à deux chiffres

Créer un pôle d'expertise en MedTech avec les laboratoires de recherche français.

ARCHOS a annoncé début juin le lancement de Medical Devices Venture (MDV). MDV est une structure holding qui va développer un portefeuille de participations dans le domaine des nouvelles technologies de santé. Le premier investissement de MDV est DEXTRAIN, qui développe des produits issus d'une recherche innovante menée à l'Institut de Psychiatrie et de Neuroscience de Paris (Inserm U1266, Université de Paris) et portant sur les dispositifs visant à améliorer l'indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC), et proposera également un protocole clinique sur solutions mobiles pour les patients atteints de maladies neurodégénératives.

A propos d'Archos

Archos, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, Archos s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479.

